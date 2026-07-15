La marque OnePlus se prépare à quitter les marchés américain et européen

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La marque OnePlus se prépare à quitter les marchés américain et européen

Dans un contexte de changements majeurs attendus sur le marché des smartphones, la célèbre marque OnePlus prévoit de réduire considérablement ses activités internationales. Selon Bloomberg, l'entreprise pourrait décider cette semaine de suspendre ses opérations aux États-Unis et en Europe. Cette mesure devrait toucher non seulement les marchés occidentaux, mais aussi l'Inde, qui constitue le plus grand point de vente de la marque en dehors de la Chine. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Ce retrait stratégique fait partie d'un vaste processus de restructuration au sein d'Oppo, la société mère de OnePlus. Selon les informations, l'entreprise vise à optimiser ses ressources et à se concentrer sur son marché intérieur. Cette nouvelle a surpris les fans de la marque, connue depuis des années comme le « tueur de flagships ».

Déclin du marché et risque de RAMageddon

Selon les experts, cette décision radicale est due à la hausse des prix de l'électronique grand public et à la baisse de la demande pour les nouveaux appareils. Les agences d'analyse IDC et Counterpoint prévoient que les livraisons de smartphones diminueront de plus de 13 % d'ici 2026. Cela pourrait être causé par une pénurie de puces mémoire, une crise surnommée « RAMageddon » par les spécialistes du secteur.

Oppo elle-même fait face à de sérieuses difficultés. Selon un rapport de Counterpoint, les résultats de l'entreprise au deuxième trimestre ont chuté à deux chiffres par rapport à l'année précédente. Le ralentissement du pouvoir d'achat mondial et la stagnation sur les marchés clés ont contraint la marque à revoir ses plans mondiaux.

Histoire de la marque et projets futurs

OnePlus a été fondée en 2013 par Pete Lau et Carl Pei. Initialement destinée à produire des smartphones Android puissants et abordables pour les passionnés de technologie, la marque a rapidement acquis une renommée mondiale. Cependant, avec le temps, le prix des flagships a augmenté et l'entreprise a tenté de revenir sur le segment plus abordable avec la série Nord. En 2020, l'un des fondateurs, Carl Pei, a quitté l'entreprise pour lancer son propre projet, Nothing.

Selon le nouveau plan, la marque OnePlus poursuivra ses activités uniquement sur le marché chinois. À l'international, notamment dans les régions où elle a connu du succès comme les pays scandinaves, Oppo prévoit de poursuivre ses ventes via sa marque Realme. Pour les utilisateurs, la réduction du support mondial pourrait entraîner des difficultés futures en matière de service après-vente et de mises à jour logicielles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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