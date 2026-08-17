Un trésor artistique de 9 millions d’euros retrouvé : les tableaux volés de grands peintres rendus

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Un trésor artistique de 9 millions d’euros retrouvé : les tableaux volés de grands peintres rendus

En Italie, des tableaux célèbres volés dans un musée en mars ont été retrouvés. Leur valeur totale dépasse 9 millions d’euros. Parmi eux figurent de rares œuvres de Renoir, Matisse et Cézanne.

Deux voleurs se sont introduits dans la fondation Magnani-Rocca, dans le nord de l’Italie. Ils ont forcé une porte, emporté les tableaux de valeur et se sont enfuis par le jardin.

Le plus étonnant est que le cambriolage n’a duré que trois minutes.

Parmi les tableaux retrouvés par les carabiniers de l’unité italienne de protection du patrimoine culturel figurent :

Pierre-Auguste Renoir — « Les Poissons » ;

Paul Cézanne — « Nature morte aux cerises » ;

Henri Matisse — « La Terrasse »

Le trésor du musée retrouvé

Les forces de l’ordre ont retrouvé les œuvres d’art volées et les ont rendues à la fondation Magnani-Rocca.

ItaliePierre-Auguste RenoirHenri MatissePaul CézanneMagnani-Rocca
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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