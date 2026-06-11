Les jours chauds et passionnants de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ont officiellement commencé ! Alors que les yeux du monde entier sont actuellement rivés sur l'Amérique du Nord, les nouvelles concernant la célèbre équipe nationale du Brésil, l'un des grands favoris du tournoi, suscitent un vif intérêt. Après leur arrivée outre-mer pour participer à la Coupe du Monde, les quintuples champions du monde ont été soumis à des contrôles de sécurité extrêmement stricts et minutieux organisés par les autorités locales.

Selon les dernières informations de la prestigieuse et populaire publication brésilienne «Globo» les joueurs vedettes des «pentacampeones», le staff technique et les représentants officiels de la fédération de football du pays ont été soumis à un processus de contrôle spécial dès leur atterrissage dans un aéroport de l'État du New Jersey, aux États-Unis.

Les mesures de sécurité étaient organisées à un niveau très élevé, et des situations inattendues ont été observées lors de l'inspection. Le personnel local a minutieusement examiné tous les effets personnels, les bagages et même les chaussures de chaque membre de la délégation. De plus, chaque représentant a été strictement contrôlé à l'aide de détecteurs de métaux modernes.

Il est noté que ce processus n'a pas été organisé dans le terminal interne utilisé par les passagers réguliers, mais dans une zone spéciale restreinte où les avions sont stationnés. Cela a été fait rapidement pour économiser le temps précieux des participants à la Coupe du Monde et leur éviter des files d'attente inutiles.

Comme nos fans le savent bien, il y a quelques jours, la délégation de notre équipe nationale bien-aimée d'Ouzbékistan a également subi des contrôles de sécurité renforcés similaires dès qu'elle a posé le pied sur le sol américain. Il est clair que le pays hôte n'accorde aucun privilège spécial à aucune équipe dans ses efforts pour assurer la sécurité du tournoi et contrôle strictement même les géants mondiaux, le Brésil.

Il convient de noter que les matchs de la «Coupe du Monde 2026», attendus par des millions de personnes, offriront une magnifique fête du football sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique du 11 juin au 19 juillet de cette année. L'équipe nationale du Brésil, menée par le célèbre Vinícius Júnior, se battra pour une place au tour suivant contre le Maroc, Haïti et l'Écosse lors de la phase de groupes du tournoi.

Suivez les rapports exclusifs de l'équipe nationale du Brésil depuis le New Jersey, les premiers pas historiques des «Loups Blancs» à la Coupe du Monde, et les nouvelles les plus brûlantes et sensationnelles du tournoi avec nous sur les pages de Zamin !