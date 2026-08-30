Mariage sous les drones : un couple se marie près du front (photos)

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Mariage sous les drones : un couple se marie près du front (photos)

À Kramatorsk, ville proche du front de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Tetyana, 35 ans, et Oleksandr se sont mariés. Le couple a célébré son union sur la place de la Paix, au centre-ville, malgré la menace constante des drones et les risques militaires accrus. C'est ce qu'a rapporté « The Guardian ».

La cérémonie a eu lieu le 29 août, jour de l'indépendance de l'Ukraine. Trois jours avant le mariage, Kramatorsk avait été officiellement classée zone de combat. La plupart des bâtiments de la ville sont endommagés et certaines rues sont couvertes de filets anti-drones.

Une femme en blanc se tient à l'intérieur d'un bâtiment avec un homme en uniforme militaire.

Selon « The Guardian », au cours des quelques jours précédant le mariage, 51 tirs ont été enregistrés à Kramatorsk, faisant six morts.

Malgré cette situation périlleuse, Tetyana et Oleksandr ont décidé de se marier à Kramatorsk même. Oleksandr a expliqué ce choix par son désir de préserver la région de Donetsk et ses souvenirs.

Tetyana sert comme infirmière militaire volontaire sur le front. Bien que son équipe d'évacuation médicale ait été redéployée à Kiev quelques jours avant le mariage, elle est revenue dans l'est de l'Ukraine pour assister à la cérémonie. Oleksandr est capitaine dans l'armée.

Un homme en uniforme militaire porte une femme en robe blanche dans ses bras.

Le couple s'est rencontré en février dernier. Tetyana a contacté Oleksandr via Internet pour lui proposer une assistance médicale.

La cérémonie de mariage a été officialisée en ligne par appel vidéo. En Ukraine, un service de mariage en ligne a été introduit en 2024 pour les couples qui ne peuvent pas se réunir physiquement en raison de la guerre.

Tetyana et Oleksandr ont échangé leurs alliances, prêté serment et se sont embrassés. Après la cérémonie, ils se sont rendus dans l'un des rares établissements ouverts de la ville, un café, pour partager un gâteau de mariage.

Un homme en uniforme militaire et une femme en robe blanche se tiennent par la main.

Pendant le mariage, une alerte concernant la présence d'un drone au-dessus de la ville a semé une brève inquiétude. Malgré cela, le couple a poursuivi la cérémonie.

Fait intéressant, l'âge de Tetyana et Oleksandr correspond à celui de l'indépendance de l'Ukraine : ils ont tous deux 35 ans. Malgré la guerre, ils prévoient de construire un avenir et d'avoir des enfants.

Un homme en uniforme militaire et une femme en robe blanche se tiennent la main devant un bâtiment.
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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