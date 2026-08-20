La porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exposé la position de Moscou sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Selon elle, seule la Russie peut fournir une telle garantie à l’Ukraine. Cette déclaration a été faite lors d’un briefing le 20 août.

« La garantie pourrait être la Russie »

Zakharova a souligné que le président russe Vladimir Poutine avait exprimé à plusieurs reprises sa position sur cette question.

« La seule garantie de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été et ne peut être que la Russie. »

La diplomate a fait cette déclaration dans le contexte de la position russe sur les négociations concernant l’Ukraine et les garanties de sécurité.

Zakharova porte un jugement sévère sur la politique occidentale

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a également critiqué l’attitude des pays occidentaux envers l’Ukraine. Selon elle, l’Ukraine n’est pas importante pour l’Occident en tant qu’État indépendant et économiquement développé.

Zakharova a déclaré que, selon son interprétation, l’intérêt de l’Occident pour l’Ukraine était principalement pragmatique et orienté vers des objectifs géopolitiques.

« L’Ukraine n’est nécessaire à l’Occident ni comme État indépendant ni comme État prospère. »

Selon elle, si l’Occident s’intéressait à l’Ukraine précisément en tant que tel État, sa politique serait différente.

Comment Moscou évalue-t-il les objectifs de l’Occident ?

Zakharova a affirmé que l’Occident utilisait le territoire ukrainien comme un instrument de pression géopolitique contre la Russie.

Selon elle, Moscou considère la politique occidentale comme une stratégie visant à exploiter les ressources ukrainiennes et à accroître les risques pour la Russie.

Il s’agit de la position officielle du ministère russe des Affaires étrangères sur la guerre en Ukraine et le rôle de l’Occident dans celle-ci.

« L’avenir de l’Ukraine est déjà décidé »

Zakharova a également critiqué l’aide apportée à l’Ukraine par l’Occident. Selon elle, les ressources sont limitées et l’Occident ne se préoccupe pas suffisamment de l’avenir du système politique actuel en Ukraine.

Elle a qualifié les autorités actuellement au pouvoir à Kiev de « régime néonazi » et a estimé que leur avenir était « déjà décidé ».

Les déclarations ont été faites sur fond de négociations

Ces déclarations de Zakharova ont été faites alors que sont discutées les questions de la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et des futures garanties de sécurité.

Dans le même temps, la position de la Russie, selon laquelle elle devrait être la « garante de la souveraineté de l’Ukraine », constitue une déclaration politique de Moscou. L’Ukraine et les pays occidentaux ont d’autres positions sur cette question.