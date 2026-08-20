Maria Zakharova s’exprime sur les objectifs géopolitiques de l’Occident

·1·Monde
Maria Zakharova s’exprime sur les objectifs géopolitiques de l’Occident

La porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exposé la position de Moscou sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Selon elle, seule la Russie peut fournir une telle garantie à l’Ukraine. Cette déclaration a été faite lors d’un briefing le 20 août.

« La garantie pourrait être la Russie »

Zakharova a souligné que le président russe Vladimir Poutine avait exprimé à plusieurs reprises sa position sur cette question.

« La seule garantie de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été et ne peut être que la Russie. »

La diplomate a fait cette déclaration dans le contexte de la position russe sur les négociations concernant l’Ukraine et les garanties de sécurité.

Zakharova porte un jugement sévère sur la politique occidentale

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a également critiqué l’attitude des pays occidentaux envers l’Ukraine. Selon elle, l’Ukraine n’est pas importante pour l’Occident en tant qu’État indépendant et économiquement développé.

Zakharova a déclaré que, selon son interprétation, l’intérêt de l’Occident pour l’Ukraine était principalement pragmatique et orienté vers des objectifs géopolitiques.

« L’Ukraine n’est nécessaire à l’Occident ni comme État indépendant ni comme État prospère. »

Selon elle, si l’Occident s’intéressait à l’Ukraine précisément en tant que tel État, sa politique serait différente.

Comment Moscou évalue-t-il les objectifs de l’Occident ?

Zakharova a affirmé que l’Occident utilisait le territoire ukrainien comme un instrument de pression géopolitique contre la Russie.

Selon elle, Moscou considère la politique occidentale comme une stratégie visant à exploiter les ressources ukrainiennes et à accroître les risques pour la Russie.

Il s’agit de la position officielle du ministère russe des Affaires étrangères sur la guerre en Ukraine et le rôle de l’Occident dans celle-ci.

« L’avenir de l’Ukraine est déjà décidé »

Zakharova a également critiqué l’aide apportée à l’Ukraine par l’Occident. Selon elle, les ressources sont limitées et l’Occident ne se préoccupe pas suffisamment de l’avenir du système politique actuel en Ukraine.

Elle a qualifié les autorités actuellement au pouvoir à Kiev de « régime néonazi » et a estimé que leur avenir était « déjà décidé ».

Les déclarations ont été faites sur fond de négociations

Ces déclarations de Zakharova ont été faites alors que sont discutées les questions de la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et des futures garanties de sécurité.

Dans le même temps, la position de la Russie, selon laquelle elle devrait être la « garante de la souveraineté de l’Ukraine », constitue une déclaration politique de Moscou. L’Ukraine et les pays occidentaux ont d’autres positions sur cette question.

Maria ZakharovaRussieUkraineVladimir PoutineMinistère des Affaires étrangères de Russie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Exigence de licencier un employé de banque et nouveau scandale de corruption à KyivExigence de licencier un employé de banque et nouveau scandale de corruption à KyivHier, 23:05Le plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifieLe plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifieHier, 22:56Des dizaines de poissons ressemblant à des serpents se répandent dans un métro depuis un seauDes dizaines de poissons ressemblant à des serpents se répandent dans un métro depuis un seauHier, 21:32Une Ukrainienne ivre qui a mordu un policier expulsée de PologneUne Ukrainienne ivre qui a mordu un policier expulsée de PologneHier, 17:19« Les musulmans nous sont plus proches que les catholiques » : la déclaration choc de Mikhalkov…« Les musulmans nous sont plus proches que les catholiques » : la déclaration choc de Mikhalkov…Hier, 17:15Comment un expert militaire a-t-il évalué le système russe « Poséidon » ?Comment un expert militaire a-t-il évalué le système russe « Poséidon » ?Hier, 17:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes