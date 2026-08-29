Un alpiniste coincé à 79 mètres de haut a pu utiliser son téléphone

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Un alpiniste coincé à 79 mètres de haut a pu utiliser son téléphone

Aux États-Unis, un alpiniste a été critiqué sur les réseaux sociaux pour s'être retrouvé dans une situation dangereuse sur une paroi rocheuse et avoir utilisé son téléphone malgré tout.

Alors qu'il escaladait la paroi abrupte du mont Yonah sans corde, il s'est retrouvé coincé sur une corniche d'environ 50x50 cm à 79 mètres de hauteur, incapable de monter ou de descendre en toute sécurité. Il n'a pas été blessé.

L'incident a eu lieu le mardi 25 août, peu après 19h00. L'alpiniste a appelé le 911. Les services d'urgence l'ont rapidement localisé sur le versant ouest de la montagne à l'aide d'un drone.

Sur les images du sauvetage, on peut voir l'alpiniste debout sur une petite corniche. Le pompier Will Roper est descendu en rappel le long de la paroi pour l'atteindre.

Avec ses collègues, il a sécurisé l'alpiniste et l'a ramené en bas. L'opération s'est terminée 42 minutes après l'arrivée des sauveteurs.

Les services d'incendie du comté de White, les ambulanciers, la gestion des urgences et le département des ressources naturelles de Géorgie sont intervenus sur les lieux. Les autorités ont déclaré que le drone avait été « crucial » pour localiser rapidement l'alpiniste.

Bien que l'alpiniste ait été secouru indemne, le fait qu'il ait grimpé sans corde et utilisé son téléphone sur une corniche étroite a suscité de vives critiques de la part des internautes.

L'opération de sauvetage s'est terminée sans incident supplémentaire. La sécurité publique du comté de White a salué le travail de toutes les agences et des sauveteurs.

Après la mise en ligne de la vidéo du sauvetage, les utilisateurs ont exprimé des avis divergents. Certains ont souligné la chance de l'alpiniste et loué le travail des sauveteurs, tandis que d'autres ont qualifié son comportement d'« insensé ».

Un utilisateur a souligné qu'il avait escaladé la montagne sans corde, avec de simples baskets et un sac à dos. D'autres ont noté que les sauveteurs avaient mis leur propre vie en danger pour le secourir.

Certains ont comparé l'incident au célèbre grimpeur en solo intégral Alex Honnold, commentant : « Vous n'êtes pas Alex Honnold ». Ils ont souligné qu'une ascension aussi complexe n'est pas à la portée de tout le monde.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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