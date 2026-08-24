Un entrepreneur kényan piqué par des abeilles utilise la situation pour faire de la publicité

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Un entrepreneur kényan piqué par des abeilles utilise la situation pour faire de la publicité

Au Kenya, un incident inhabituel impliquant l'apiculteur Jarunda Jaluto a attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

Selon les rapports, il a été piqué par plusieurs abeilles lors de la récolte de miel, ce qui a provoqué un gonflement important de son visage.

Cependant, au lieu de se laisser abattre, l'entrepreneur a décidé de tirer profit de la situation pour promouvoir son entreprise. Il a posé avec son visage enflé aux côtés de produits de sa marque « Asembo Natural Honey ».

La photo était accompagnée d'une légende humoristique : « C'est la preuve que ce miel est 100 % naturel ! »

Cette approche a suscité l'intérêt des utilisateurs des réseaux sociaux, qui saluent la manière originale dont l'entrepreneur a fait la publicité de ses produits.

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Charos
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