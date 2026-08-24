Deux étrangers portant des vêtements féminins à Moscou seront expulsés

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Deux étrangers portant des vêtements féminins à Moscou seront expulsés

Deux étrangers, vus portant des vêtements féminins au marché « Sadovod » de Moscou, ont été condamnés à 10 jours de détention administrative pour « propagande LGBT ». Le tribunal de Lioublino a également ordonné leur expulsion de Russie, rapporte Meduza.

Selon les documents judiciaires, Rakhimov Kh. et Saizoda Y. ont été arrêtés au marché le 18 août vers 21h00. Ils portaient prétendument des vêtements féminins avec un slogan sur la « liberté de choix ». Cependant, les dossiers ne précisent pas l'apparence exacte des vêtements ni la nature du slogan.

La police a qualifié leurs actions de « démonstration de l'attractivité des relations sexuelles non traditionnelles ». Le tribunal les a condamnés à 10 jours de prison chacun, conformément à l'article pertinent du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

Il a également été décidé de transférer les hommes dans un centre de détention pour ressortissants étrangers en vue de leur expulsion. Après leur expulsion, une interdiction d'entrée sur le territoire russe de cinq ans leur sera imposée.

Lors de l'audience, il a été révélé que Rakhimov est marié et a un enfant, tandis que Saizoda a quatre enfants mineurs. Leur nationalité n'est pas précisée dans les documents judiciaires, bien que certaines publications les identifient comme citoyens du Tadjikistan.

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