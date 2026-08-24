Le fondateur d'Evergrande condamné à la prison à vie

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Le fondateur d'Evergrande condamné à la prison à vie

Un tribunal chinois a condamné Hui Ka Yan, fondateur d'Evergrande, l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays, à la prison à vie. Il est également connu sous le nom de Xu Jiayin.

Le tribunal populaire de Shenzhen l'a reconnu coupable de huit crimes financiers, notamment de fraude à la levée de fonds, de détournement de fonds, de prêts illégaux, de fraude sur titres et de corruption. Le tribunal a également ordonné la confiscation de tous les biens personnels de Hui Ka Yan.

Selon la décision du tribunal, Evergrande et sa filiale Hengda Real Estate ont été condamnées à une amende totale de 15,82 milliards de yuans, soit environ 2,35 milliards de dollars. Dans le cadre de cette affaire, 56 autres personnes liées à Hui Ka Yan ont également été condamnées à diverses peines de prison. Certains anciens dirigeants ont écopé de peines allant jusqu'à 18 ans.

En 2017, Hui Ka Yan était devenu l'homme le plus riche d'Asie, avec une fortune atteignant 45,3 milliards de dollars suite à la flambée des actions d'Evergrande.

Cependant, le modèle de croissance agressif de l'entreprise, basé sur l'endettement, a conduit à une grave crise. Les passifs d'Evergrande ont dépassé les 300 milliards de dollars, entraînant un défaut de paiement en 2021. En 2024, le processus de liquidation de l'entreprise a été lancé.

Ainsi, l'empire commercial de Hui Ka Yan, autrefois l'homme le plus riche d'Asie, s'est effondré.

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