Le couple chinois qui a sauvé la vie de 455 enfants

Les Chinois Du Yingrong et son épouse Lu Suying sont connus comme un couple généreux ayant contribué à sauver la vie de centaines d'enfants. Du Yingrong était enseignant et son épouse travaillait comme médecin. Malgré leurs bons revenus, ils menaient une vie très modeste.

Par exemple, Du partageait toujours avec sa femme un repas qui ne coûtait que 2,5 dollars. Même lorsque ses lunettes se sont cassées, il n'a pas cherché à en acheter de nouvelles, préférant les réparer avec du ruban adhésif. Le couple n'avait pas d'enfants.

L'événement qui a complètement changé leur vie s'est produit en 2018. Du a vu une annonce dans un hôpital demandant de l'aide pour des enfants nés avec des malformations cardiaques congénitales.

Par la suite, le couple a fait don de près de 75 000 dollars pour l'opération et le traitement de 10 enfants.

Plus tard, ils ont décidé de consacrer les 662 000 dollars qu'ils avaient économisés au fil des ans au traitement d'enfants souffrant de maladies cardiaques.

Grâce à leur générosité, la vie de 455 enfants au total a pu être sauvée.