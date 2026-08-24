Mort après une demande en mariage : dans l'Altaï, un ours arrache une fiancée de sa tente et la déchiquette !

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Mort après une demande en mariage : dans l'Altaï, un ours arrache une fiancée de sa tente et la déchiquette !

Des touristes en vacances au bord du célèbre lac Teletskoïe, dans la région russe de l'Altaï, ont été témoins d'une véritable horreur. Le voyage d'un jeune couple, qui prévoyait des vacances romantiques en montagne et était sur le point de se marier, s'est terminé en tragédie.

Selon le prestigieux journal allemand Bild et les médias locaux, un énorme ours anthropophage a fait irruption dans le camping vers une heure du matin, a traîné hors de sa tente une touriste de 29 ans qui dormait et l'a tuée de manière atroce.

La fin tragique d'un voyage romantique

La victime, Snejana K., originaire de Novossibirsk, travaillait pour le ministère russe des Situations d'urgence (MCHS). Voici les détails de l'incident :

  • Le lendemain d'un jour heureux : Snejana, 29 ans, et son fiancé Ivan séjournaient au camping « Istok » près du village d'Artibash dans l'Altaï. À peine un jour avant la tragédie, le jeune homme avait officiellement demandé sa compagne en mariage ;

  • Attaque nocturne : Vers 01h00 du matin, le prédateur qui s'est introduit dans le camp a déchiré la tente, a saisi fermement la jeune femme et l'a emportée ;

  • L'impuissance des témoins : Le fiancé et d'autres touristes, entendant les cris de la jeune femme, ont tenté de l'aider, mais le prédateur a emmené sa proie sur l'autre rive de la rivière Biya.

Actions des sauveteurs et battue des chasseurs

Les forestiers et les policiers arrivés sur les lieux ont tiré en l'air pour distraire le prédateur, mais l'ours, ayant senti l'odeur du sang, n'a pas lâché sa proie, l'a traînée au plus profond de la forêt et a commencé à enterrer le corps.

  • Adieux à Novossibirsk : Selon le journal « Metro », une cérémonie d'adieu a eu lieu à Novossibirsk pour la jeune femme ;

  • Zone dangereuse : Selon les habitants, environ 20 ours rôdent dans la taïga autour du village d'Artibash ;

  • Plan des chasseurs : Comme l'écrit la « Rossiyskaya Gazeta », après l'attaque, les chasseurs ont immédiatement abattu 5 ours dans la forêt, mais on ignore encore si le prédateur qui a attaqué la jeune femme figure parmi eux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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