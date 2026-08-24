Terreur nocturne à Krasnodar : les entrepôts d'Ozon en proie aux flammes après une attaque de drones

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Terreur nocturne à Krasnodar : les entrepôts d'Ozon en proie aux flammes après une attaque de drones

Dans la nuit du 24 août, les grandes villes du sud de la Russie ont subi une attaque massive de drones. Ces frappes ont non seulement causé des dommages importants aux infrastructures industrielles et logistiques, mais ont également fait des victimes parmi la population civile.

Les conséquences les plus graves ont été enregistrées dans les entrepôts de l'un des plus grands détaillants en ligne de Russie, Ozon , situés à Krasnodar et à Nevinnomyssk, dans le kraï de Stavropol.

Incendie à l'entrepôt Ozon et interruption des commandes

Un violent incendie s'est déclaré au centre logistique de Krasnodar suite à la chute de débris de drones :

  • Évacuation et sécurité : Selon l'entreprise, tous les employés ont été immédiatement évacués et aucun blessé n'est à déplorer à l'intérieur de l'entrepôt ;

  • Restrictions commerciales et logistiques : Ozon a temporairement suspendu les commandes en ligne pour les produits stockés dans cet entrepôt ainsi que la réception de nouvelles marchandises. Toutes les cargaisons sont redirigées vers d'autres centres régionaux.

La même nuit, un incendie s'est également déclaré dans un deuxième grand centre logistique d'Ozon, d'une superficie de plus de 93 500 mètres carrés , situé à Nevinnomyssk, dans le kraï de Stavropol. Le gouverneur Vladimir Vladimirov a indiqué que les forces de défense aérienne avaient tenté de protéger la zone industrielle.

Tragédie à Krasnodar : 2 enfants tués, 9 personnes blessées

Le maire de Krasnodar, Evgueni Naoumov, a rapporté que lors de l'interception des drones, des débris sont tombés sur plusieurs infrastructures civiles dans le district de Prikouban de la ville :

  • Victimes et blessés : L'incident a causé la mort de 2 enfants, tandis que 9 autres personnes (7 enfants et 2 adultes) ont été hospitalisées avec des blessures de gravité variable ;

  • Bâtiments endommagés : Selon les autorités, les débris de drones ont également endommagé des immeubles résidentiels, des tours en construction et un centre privé pour enfants.

Actuellement, les services d'urgence sont sur place pour éteindre les incendies et évaluer l'ampleur des dégâts.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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