Naissance de castors après 500 ans de silence

Un événement surprenant pour les naturalistes a été enregistré dans la région de Norfolk, en Angleterre. Ici, pour la première fois en plus de 500 ans, des castors sauvages sont nés.

Les nouveau-nés sont les descendants de deux castors sauvages arrivés de manière inattendue à la réserve de Pensthorpe, près de Fakenham, en décembre.

Les castors ont construit leur terrier le long de la rivière Wensum et ont commencé à y vivre. Selon les experts, ce couple est le premier à être observé à Norfolk depuis que les castors ont disparu d'Angleterre au début du XVIe siècle à cause de la chasse.

Comment les castors sont-ils arrivés ici ?

Le plus curieux est que la manière dont les castors ont atteint la rivière Wensum reste inconnue. Bien que la réintroduction des castors ait commencé dans certaines régions d'Angleterre en 2015, la population de castors sauvages la plus proche de Norfolk se trouve dans le Kent, à plus de 200 kilomètres.

C'est pourquoi certains supposent qu'ils auraient pu être relâchés secrètement par des militants de la protection de la nature. Cependant, la réserve de Pensthorpe a déclaré ne pas soutenir de telles méthodes.

Richard Spowage, directeur de la réserve, se réjouit de l'apparition des castors.

« C'est un événement merveilleux », a-t-il déclaré.

En visionnant les images capturées par des pièges photographiques, les experts ont d'abord remarqué un castorceau. Il jouait près de ses parents, grignotant de petites branches et des feuilles.

Quelque temps plus tard, la caméra a enregistré une autre scène surprenante : après le premier castorceau, un deuxième est apparu et a couru derrière lui.

Les petits s'habituent à la vie indépendante

Âgés d'environ trois mois, les castorceaux sont déjà très actifs et deviennent indépendants. Ils se nourrissent de plantes comme le saule et la menthe aquatique.

Les castorceaux ont même appris à plonger dans l'eau lorsqu'ils sentent un danger et à frapper la surface de l'eau avec leur queue pour faire du bruit.

Le personnel de la réserve a déclaré avoir observé les castors adultes avertir du danger avec leur queue dans l'eau. Maintenant, l'un des petits a commencé à reproduire le même mouvement.