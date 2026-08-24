Naissance de castors après 500 ans de silence

·4.5K·Monde
Naissance de castors après 500 ans de silence

Un événement surprenant pour les naturalistes a été enregistré dans la région de Norfolk, en Angleterre. Ici, pour la première fois en plus de 500 ans, des castors sauvages sont nés.

Les nouveau-nés sont les descendants de deux castors sauvages arrivés de manière inattendue à la réserve de Pensthorpe, près de Fakenham, en décembre.

Les castors ont construit leur terrier le long de la rivière Wensum et ont commencé à y vivre. Selon les experts, ce couple est le premier à être observé à Norfolk depuis que les castors ont disparu d'Angleterre au début du XVIe siècle à cause de la chasse.

Comment les castors sont-ils arrivés ici ?

Le plus curieux est que la manière dont les castors ont atteint la rivière Wensum reste inconnue. Bien que la réintroduction des castors ait commencé dans certaines régions d'Angleterre en 2015, la population de castors sauvages la plus proche de Norfolk se trouve dans le Kent, à plus de 200 kilomètres.

C'est pourquoi certains supposent qu'ils auraient pu être relâchés secrètement par des militants de la protection de la nature. Cependant, la réserve de Pensthorpe a déclaré ne pas soutenir de telles méthodes.

Richard Spowage, directeur de la réserve, se réjouit de l'apparition des castors.

« C'est un événement merveilleux », a-t-il déclaré.

En visionnant les images capturées par des pièges photographiques, les experts ont d'abord remarqué un castorceau. Il jouait près de ses parents, grignotant de petites branches et des feuilles.

Quelque temps plus tard, la caméra a enregistré une autre scène surprenante : après le premier castorceau, un deuxième est apparu et a couru derrière lui.

Les petits s'habituent à la vie indépendante

Âgés d'environ trois mois, les castorceaux sont déjà très actifs et deviennent indépendants. Ils se nourrissent de plantes comme le saule et la menthe aquatique.

Les castorceaux ont même appris à plonger dans l'eau lorsqu'ils sentent un danger et à frapper la surface de l'eau avec leur queue pour faire du bruit.

Le personnel de la réserve a déclaré avoir observé les castors adultes avertir du danger avec leur queue dans l'eau. Maintenant, l'un des petits a commencé à reproduire le même mouvement.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des chiens impressionnent tout le monde lors d'un championnat de surf en CalifornieDes chiens impressionnent tout le monde lors d'un championnat de surf en CalifornieAujourd'hui, 13:27Nouvelles forces : 400 opérateurs de drones et sapeurs nord-coréens déployés sur le frontNouvelles forces : 400 opérateurs de drones et sapeurs nord-coréens déployés sur le frontAujourd'hui, 11:26Le sosie de Zelensky quitte la prison pour le front : la décision inattendue de SarukyanLe sosie de Zelensky quitte la prison pour le front : la décision inattendue de SarukyanAujourd'hui, 11:21Un manager de la FIDE de 36 ans est décédé subitementUn manager de la FIDE de 36 ans est décédé subitementAujourd'hui, 11:12«Les missiles seront détruits avant leur lancement» : le Premier ministre britannique dévoile un accord secret à Kiev«Les missiles seront détruits avant leur lancement» : le Premier ministre britannique dévoile un accord secret à KievAujourd'hui, 11:03Un bus insolite distribuant des sushis va être lancé à TokyoUn bus insolite distribuant des sushis va être lancé à TokyoAujourd'hui, 10:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public