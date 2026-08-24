Des médecins ont commis une erreur en retirant deux organes à une femme

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Des médecins ont commis une erreur en retirant deux organes à une femme

Amber Williams, 35 ans, vivant à Londres, a vécu avec des douleurs intenses pendant 15 ans. Elle affirme que pendant des années, les médecins ont qualifié ses douleurs de « simples douleurs menstruelles » sans en identifier la cause réelle.

Amber a ressenti de fortes douleurs après ses premières règles à l'âge de 11 ans. À 14 ans, son état était si grave qu'elle manquait régulièrement l'école. Les médecins lui ont dit que les règles douloureuses étaient normales et lui ont prescrit des pilules contraceptives.

En 2012, à 21 ans, après avoir consulté en urgence pour de fortes douleurs abdominales, on a suspecté une appendicite. Son appendice a été retiré, mais il a été révélé plus tard qu'il n'y avait aucun problème grave à cet organe.

La même année, on lui a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques. On lui a principalement conseillé de perdre du poids, mais les douleurs qui la tourmentaient n'ont pas été traitées.

En 2016, son état s'est aggravé et elle s'est rendue à l'hôpital environ 12 fois. Les médecins, suspectant des calculs biliaires et une pancréatite, lui ont retiré la vésicule biliaire. Il s'est avéré plus tard qu'il n'y avait pas non plus de problème majeur à ce niveau.

Cette même année, Amber a subi une hémorragie très importante et a fait une fausse couche. Elle considère cet événement comme un tournant décisif dans sa vie.

Vers 2017, elle a découvert des informations sur l'endométriose via des groupes de femmes sur Internet. Bien qu'elle ait montré les résultats de tests spécifiques aux médecins, la possibilité qu'elle souffre d'endométriose n'a pas été prise au sérieux.

Au fil des années, la douleur a persisté en dehors des périodes menstruelles. Certains spécialistes ont lié ses symptômes à son état psychologique et lui ont prescrit des antidépresseurs.

En 2025, après quatre ans d'essais infructueux pour concevoir un enfant, Amber et son mari ont consulté des spécialistes. Enfin, un médecin spécialisé en fertilité a pris au sérieux ses inquiétudes concernant l'endométriose et l'a orientée vers des examens complémentaires.

En juillet de cette année, les chirurgiens ont enfin diagnostiqué une endométriose étendue et une adénomyose chez Amber. Il est apparu que ses ovaires étaient collés à la paroi pelvienne.

« Quand je me suis réveillée après l'opération, le médecin m'a dit : “Vous n'êtes pas folle”. J'ai fondu en larmes », raconte Amber.

Même aujourd'hui, elle souffre de douleurs très intenses les trois premiers jours de chaque cycle et dépend d'analgésiques. Des années de maladie non traitée ont gravement affecté sa vie : elle ne peut plus travailler à cause de la douleur et s'inquiète de ses chances d'avoir des enfants.

« Cela a détruit ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle serait devenue si on m'avait écoutée plus tôt », a-t-elle déclaré.

Amber a exhorté les autres femmes à ne pas cesser de chercher la cause réelle de leurs problèmes si elles sont confrontées à des douleurs inexpliquées et persistantes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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