Un serpent atteint d'un cancer a été soigné pour la première fois au monde

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Un serpent atteint d'un cancer a été soigné pour la première fois au monde

Au Royaume-Uni, au zoo de Chester, un python réticulé de 23 ans a bénéficié d'une méthode de traitement du cancer inédite chez les serpents : l'électrochimiothérapie.

Jodie Foster, un python réticulé de 4,5 mètres pesant 50 kilogrammes, a été examiné par des vétérinaires après une perte d'appétit et une baisse notable de son activité. Une tumeur maligne, un fibrosarcome, a été diagnostiquée au niveau de sa mâchoire.

Bien que la tumeur ait été initialement retirée par chirurgie, elle est réapparue et a commencé à endommager l'os de la mâchoire, mettant gravement en péril la vie du serpent. Les vétérinaires, en collaboration avec des oncologues, ont décidé d'adapter l'électrochimiothérapie, utilisée chez l'humain, pour Jodie.

En raison de la taille imposante du serpent, deux tables ont été assemblées pour créer une surface équivalente à un lit double. Jodie a été endormie dans son enclos avant d'être transportée au centre vétérinaire. L'intervention, qui a duré environ 90 minutes, a permis d'extraire la tumeur et une partie de l'os infecté.

Par la suite, une électrochimiothérapie a été pratiquée pour éliminer les cellules cancéreuses restantes. Cette technique combine l'administration de bléomycine et d'impulsions électriques. Le courant électrique augmente temporairement la perméabilité des cellules cancéreuses, facilitant ainsi l'action du médicament.

Quelques mois après l'intervention, Jodie Foster a retrouvé son appétit et son niveau d'activité habituel. Les vétérinaires ont confirmé que ses capacités à frapper, à saisir ses proies et à avaler sa nourriture sont restées intactes.

Lors du contrôle final effectué cette semaine, aucun signe de récidive du cancer n'a été détecté.

Selon les experts, il s'agit du premier cas documenté d'utilisation de l'électrochimiothérapie chez un serpent. Les chercheurs prévoient de publier ces résultats afin d'explorer l'utilisation de cette méthode pour soigner d'autres animaux à l'avenir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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