Un père soupçonné d'avoir violé sa fille depuis l'âge de 6 ans a été arrêté

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Un père soupçonné d'avoir violé sa fille depuis l'âge de 6 ans a été arrêté

Selon la chaîne Telegram Halyqstan, des informations non officielles indiquent qu'à Ridder, dans la région du Kazakhstan-Oriental, une jeune fille aurait été victime d'abus sexuels de la part de son père pendant plusieurs années, depuis l'âge de 6 ans. Elle serait aujourd'hui âgée de 13 ou 14 ans.

Il est précisé que le suspect a été arrêté sur son lieu de travail.

Le département de police de la région du Kazakhstan-Oriental a annoncé que le commissariat de la ville de Ridder avait ouvert une enquête pénale sur cette affaire.

« Le suspect a été interpellé et conduit au poste de police. Une mesure de détention provisoire a été appliquée à son encontre.

L'enquête est en cours. Toutes les mesures d'investigation nécessaires sont menées afin d'établir les détails de l'incident », a déclaré le service de presse de l'institution.

Il a été précisé que l'enquête est placée sous la supervision de la direction du département de police de la région du Kazakhstan-Oriental.

Conformément aux exigences de l'article 201 du Code de procédure pénale du Kazakhstan, aucune autre information sur l'affaire ne sera divulguée pour le moment.

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Charos
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