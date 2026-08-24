Une vidéo montrant Trump et Netanyahou « pendus » en Iran suscite la controverse sur les réseaux sociaux (vidéo)

Lors d'un rassemblement en Iran, des effigies de Donald Trump, président des États-Unis, et de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, ont été pendues. Les vidéos de l'événement circulent sur les réseaux sociaux et suscitent de vifs débats.

Selon les vidéos diffusées, les effigies ou représentations de Trump et Netanyahou ont été pendues lors d'un rassemblement sur la place de la Révolution à Téhéran, le 23 août.

Cette action est présentée comme un symbole de protestation politique.

Les vidéos montrent la foule scandant des slogans anti-américains et anti-israéliens, tandis que les effigies attirent l'attention des participants. Les images de cette mise en scène se sont rapidement propagées sur Internet, suscitant des réactions variées de la part des utilisateurs.