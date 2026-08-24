Un homme arrêté au Brésil pour avoir séquestré son ex-femme pendant cinq jours

Au Brésil, Emiliane Tamara, 24 ans, aurait été retenue de force par son ex-mari dans une maison louée pendant cinq jours. La femme a été retrouvée par la police les mains et les pieds liés, sous l'emprise de médicaments.

Selon les informations, Emiliane était enfermée dans une pièce d'une maison près de la ville de Brasilia. Elle a déclaré que son ex-mari, Ailton Rodrigues, l'avait retenue contre son gré.

Selon la victime, l'homme :

lui a attaché les mains et les pieds ;

lui a fourré un chiffon imbibé d'acide dans la bouche ;

l'a forcée à prendre des médicaments. Les forces de l'ordre ont identifié le suspect grâce à une voiture qu'il avait récemment achetée. La police a vérifié son adresse et d'autres données numériques pour localiser l'endroit où la victime était retenue.

Le suspect a tenté de s'enfuir, mais a été arrêté après une longue poursuite. Il a refusé de révéler où se trouvait la femme jusqu'à l'arrivée de son avocat.