«Spider-Man» transforme un rassemblement à Minneapolis en bagarre

Un incident inhabituel s'est produit le 22 août à Minneapolis, aux États-Unis, lors d'un rassemblement impliquant Jake Lang, un militant d'extrême droite connu pour ses discours anti-musulmans. Une personne non identifiée, déguisée en Spider-Man, est montée à l'arrière du pick-up de Lang et lui a asséné plusieurs coups. Son identité n'a pas encore été établie.

L'incident a eu lieu après que Lang et six de ses partisans soient arrivés devant l'hôtel de ville à bord de deux véhicules. La police de Minneapolis a indiqué que les deux voitures ont circulé sur le trottoir en direction de la foule. Une violente altercation a ensuite éclaté entre les partisans de Lang et les contre-manifestants.

La police est intervenue pendant les affrontements. À la suite de l'incident, Lang, ses six compagnons et plusieurs autres manifestants ont été arrêtés. Trois policiers ont également été légèrement blessés lors de l'événement.

Jake Lang avait déjà organisé des manifestations anti-musulmanes à Minneapolis. Ses interventions suscitent régulièrement de vives critiques au sein de l'opinion publique. L'événement du 22 août s'est terminé, une fois de plus, dans la violence face à de nombreux contre-manifestants.