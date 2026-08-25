Le président kazakh Tokaïev critique les embrassades et les baisers entre hommes

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a exprimé son avis sur le fait que les hommes se prennent dans les bras ou s'embrassent pour se saluer. Le président a déclaré que ce type de salutation du Kazakhstann'est pas conforme aux traditions ancestrales.

Tokaïev a exprimé ces réflexions lors d'un entretien avec des journalistes après avoir voté aux élections du Qurultay à Astana.

Selon lui, il suffit que les hommes se serrent la main fermement lorsqu'ils se rencontrent.

« Les hommes doivent se serrer la main fermement. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus », a déclaré Tokaïev. Le président kazakh a particulièrement critiqué les militaires et les généraux qui s'embrassent.

À son avis, de telles situations ne correspondent pas à la culture traditionnelle de salutation établie dans le pays. La déclaration du président devrait susciter diverses réactions sur les réseaux sociaux, car les embrassades entre hommes sont considérées comme courantes dans certaines sociétés.