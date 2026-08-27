Malgré les tensions géopolitiques de haut niveau entre la Russie et les États-Unis, les contacts directs entre les services spéciaux des deux pays se poursuivent. Le directeur du Service des renseignements extérieurs (SVR) de Russie Sergueï Narychkine le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis John Ratcliffea fait état de sa visite à Moscou et des négociations menées.

Narychkine a souligné qu'au cours de la réunion, des questions de sécurité globales relevant de la compétence des agences de renseignement des deux pays ont été discutées.

« Une pratique courante entre ces États » : Détails des négociations

Le chef du renseignement russe a déclaré qu'il ne fallait pas donner une connotation politique excessive à cette rencontre et que de tels dialogues sont nécessaires pour assurer la sécurité stratégique :

« Dans le cadre de la visite du directeur de la CIA à Moscou, un certain nombre de questions importantes relevant de la compétence des services de renseignement des deux pays ont été examinées en détail. C'est une pratique normale et naturelle établie entre les grandes puissances », a noté Sergueï Narychkine.

Réaction du Kremlin : Un contact jamais rompu, même dans les moments les plus difficiles

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov s'est également exprimé sur l'importance des dialogues fermés entre les services spéciaux :

Canal de communication permanent : Peskov a souligné que les relations entre les services spéciaux américains et russes ne se sont jamais arrêtées, même pendant les périodes les plus critiques et les plus difficiles des relations bilatérales ;

Facteur positif : Le représentant du Kremlin a noté que le maintien d'une telle ligne de communication directe est un processus positif et stratégiquement important pour la sécurité mondiale, la prévention des affrontements imprévus et la gestion des crises.

Selon les experts, ces négociations fermées entre Moscou et Washington servent d'outil de communication essentiel pour la stabilité internationale et la lutte contre les menaces mondiales.