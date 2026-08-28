Xabi Alonso explique l'absence d'Enzo Fernández du groupe

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a expliqué l'absence surprise du milieu de terrain Enzo Fernández de la feuille de match lors du duel de Coupe de la Ligue contre Luton Town. Malgré la victoire 2-0 des Londoniens à domicile, l'absence totale du champion du monde a attiré l'attention des fans et des experts, alimentant diverses rumeurs sur son avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que cette situation découle d'un changement radical de la part du technicien espagnol. Quelques heures plus tôt, Xabi Alonso avait pourtant annoncé en conférence de presse que le joueur argentin serait sur le terrain pour le match à venir. Cependant, le joueur de 25 ans, entré en jeu contre Fulham en Premier League, n'a été retenu ni dans le onze de départ ni sur le banc pour cette dernière rencontre à Stamford Bridge.

Alonso met fin aux rumeurs

Lors du match contre Luton Town, Chelsea a rempli sa mission avec succès. En seconde période, Danny Welbeck a inscrit son premier but, tandis que l'activité d'Estevao Willian a poussé Hakeem Odoffin à marquer contre son camp, assurant ainsi la qualification de l'équipe pour le tour suivant. Après la rencontre, Xabi Alonso a fermement démenti les informations selon lesquelles le joueur argentin aurait refusé de jouer.

Le coach de Chelsea a souligné que cette décision avait été prise conjointement par le staff technique et la direction du club. Alonso a ajouté : « C'était ma décision et celle du club. Nous évaluons ce qui est le mieux pour chaque joueur et nous décidons en conséquence. »

L'intérêt de Manchester City et les spéculations sur le transfert

Suite aux rumeurs sur l'intérêt de Manchester City pour le milieu de terrain, les journalistes ont demandé à Alonso si les négociations de transfert avaient influencé cette décision. L'entraîneur a nié ces spéculations, affirmant que le joueur s'entraînait bien et qu'il s'agissait uniquement d'un choix tactique.

Cette mise à l'écart d'Enzo Fernández pourrait laisser présager la fin de son aventure au sein du club londonien. Il est rapporté que Manchester City se prépare à formuler une offre officielle pour le milieu de terrain avant la fermeture du mercato. Si ce transfert se concrétise, le joueur pourrait retrouver son ancien coach Enzo Maresca à l'Etihad Stadium.