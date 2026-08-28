Nouveau coup de Trump contre le Canada : pourquoi le lac Ontario a-t-il perdu son nom

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Nouveau coup de Trump contre le Canada : pourquoi le lac Ontario a-t-il perdu son nom

Le président des États-Unis Donald Trump Le 27 août, l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord, le célèbre lac Ontario, a été rebaptisé « lac Amérique » (Lake America) par un décret spécial qu'il a signé.

Lors d'une cérémonie diffusée en direct depuis la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif a annoncé que le nouveau nom entrerait immédiatement en vigueur pour les États-Unis. Interrogé par des journalistes sur le message politique envoyé au Canada par cette décision, Trump a répondu brièvement : « Aucun », a-t-il rétorqué.

« Pas d'affaires avec des clowns » : que cache cette décision ?

Trump avait dévoilé ce plan de « rebranding » géographique inattendu quelques jours plus tôt sur son réseau social Truth Social .

Le dirigeant américain a fermement affirmé que Washington n'avait plus l'intention de faire des affaires avec la province canadienne de l'Ontario. Dans sa déclaration, il a ouvertement qualifié les dirigeants canadiens de « clowns » et a menacé de conséquences graves si Ottawa ne mettait pas fin à sa politique jugée inacceptable envers Washington.

De plus, la guerre commerciale entre les deux pays franchit une nouvelle étape :

  • Droits de douane stricts de 50 % : Trump a officiellement annoncé qu'à partir de janvier 2027, une taxe massive de 50 % serait imposée sur toutes les voitures particulières, les camions, les pièces automobiles et les produits en acier importés du Canada vers les États-Unis.

Que sait-on du lac Ontario ?

L'Ontario est un immense réservoir d'eau naturel d'importance stratégique situé à la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • Situation géographique : Il est situé le plus à l'est du système des Grands Lacs et est considéré comme le plus petit en termes de superficie ;

  • Paramètres : La superficie du lac est d'environ 19 000 kilomètres carrés, sa profondeur moyenne est de 86 mètres et son point le plus profond atteint 244 mètres ;

  • Le cœur économique du Canada : La province la plus peuplée et la plus industrialisée du Canada porte le nom de ce lac.

Le scénario du « golfe du Mexique » se répète

Ce n'est pas la première fois que Trump modifie unilatéralement le nom d'objets géographiques :

  • 20 janvier 2025 : Dès le premier jour de son second mandat, Trump a signé un décret pour renommer le golfe du Mexique (Gulf of Mexico) en « golfe de l'Amérique » (Gulf of America) ;

  • Droit international et limites : Ces décrets ne s'appliquent qu'aux agences fédérales américaines, aux cartes et aux documents officiels des États-Unis. Cependant, les organisations internationales, les instituts cartographiques ainsi que le Canada et le Mexique continuent d'utiliser les noms historiques de ces étendues d'eau.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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