Son intuition ne l'a pas trompé : comment un citoyen de Virginie est devenu riche avec 20 billets

·4·Monde
Son intuition ne l'a pas trompé : comment un citoyen de Virginie est devenu riche avec 20 billets

L'intuition aiguisée et une prise de risque inattendue ont apporté une véritable fortune à un homme résidant en Virginie, aux États-Unis. Il a acheté Pick 4 pour un seul tirage de la loterie, 20 billets identiques avec les mêmes numéros, devenant finalement le gagnant d'un gros lot de 100 000 dollars. gros lot de 100 000 dollars.

Le résident du comté de Nelson a confié aux organisateurs de la loterie le secret de sa chance, expliquant qu'il avait pressenti qu'une certaine séquence de chiffres lui rapporterait un revenu important.

Une dépense de 20 dollars pour un gain de 100 000 dollars

Le pari du gagnant chanceux a porté ses fruits :

  • Le secret des « numéros chanceux » : L'homme 2-1-0-4 avait une intuition très forte concernant cette combinaison de chiffres. C'est pourquoi, dans le magasin Justis Convenient Store situé sur la 12e rue à Lynchburg, il a acheté 20 billets identiques avec ces mêmes numéros pour le tirage du soir du 30 juillet ;

  • Victoire dans l'ordre exact : Ses 20 dollars misés pour que les numéros sortent dans l'ordre exact ont donné le résultat escompté. Chaque billet lui a rapporté 5 000 dollars, portant le montant total du paiement à 100 000 dollars. portant le montant total du paiement à

À quoi servira le gain ?

Le gagnant, après avoir récupéré son prix au centre de loterie, a révélé comment il allait répartir les fonds :

  • Comptes et épargne : L'homme a déclaré qu'il n'utiliserait pas cette grosse somme pour des dépenses superflues, mais plutôt pour régler ses factures en attente et alimenter son compte d'épargne personnel.

Les experts notent que la stratégie des billets identiques est rarement payante, mais qu'une intuition bien placée peut apporter une grande fortune en un instant.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Situation insolite : en Californie, des automobilistes abandonnent leurs voitures pour ramasser de la nourritureSituation insolite : en Californie, des automobilistes abandonnent leurs voitures pour ramasser de la nourritureAujourd'hui, 10:09Record de milliardaires battu dans le monde : qui détient la richesse mondiale ?Record de milliardaires battu dans le monde : qui détient la richesse mondiale ?Aujourd'hui, 09:19Nouveau coup de Trump contre le Canada : pourquoi le lac Ontario a-t-il perdu son nomNouveau coup de Trump contre le Canada : pourquoi le lac Ontario a-t-il perdu son nomAujourd'hui, 08:54L'isolement est-il terminé ? Le président syrien paie avec une carte Visa au restaurant (vidéo)L'isolement est-il terminé ? Le président syrien paie avec une carte Visa au restaurant (vidéo)Aujourd'hui, 00:28Catastrophe mortelle : 200 morts au Népal, 800 touristes portés disparus (vidéo)Catastrophe mortelle : 200 morts au Népal, 800 touristes portés disparus (vidéo)Aujourd'hui, 00:19Le scandale des restes humains à Harvard coûte 53 millions de dollarsLe scandale des restes humains à Harvard coûte 53 millions de dollarsHier, 21:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public