Son intuition ne l'a pas trompé : comment un citoyen de Virginie est devenu riche avec 20 billets

L'intuition aiguisée et une prise de risque inattendue ont apporté une véritable fortune à un homme résidant en Virginie, aux États-Unis. Il a acheté Pick 4 pour un seul tirage de la loterie, 20 billets identiques avec les mêmes numéros, devenant finalement le gagnant d'un gros lot de 100 000 dollars. gros lot de 100 000 dollars.

Le résident du comté de Nelson a confié aux organisateurs de la loterie le secret de sa chance, expliquant qu'il avait pressenti qu'une certaine séquence de chiffres lui rapporterait un revenu important.

Une dépense de 20 dollars pour un gain de 100 000 dollars

Le pari du gagnant chanceux a porté ses fruits :

Le secret des « numéros chanceux » : L'homme 2-1-0-4 avait une intuition très forte concernant cette combinaison de chiffres. C'est pourquoi, dans le magasin Justis Convenient Store situé sur la 12e rue à Lynchburg, il a acheté 20 billets identiques avec ces mêmes numéros pour le tirage du soir du 30 juillet ;

Victoire dans l'ordre exact : Ses 20 dollars misés pour que les numéros sortent dans l'ordre exact ont donné le résultat escompté. Chaque billet lui a rapporté 5 000 dollars, portant le montant total du paiement à 100 000 dollars. portant le montant total du paiement à

À quoi servira le gain ?

Le gagnant, après avoir récupéré son prix au centre de loterie, a révélé comment il allait répartir les fonds :

Comptes et épargne : L'homme a déclaré qu'il n'utiliserait pas cette grosse somme pour des dépenses superflues, mais plutôt pour régler ses factures en attente et alimenter son compte d'épargne personnel.

Les experts notent que la stratégie des billets identiques est rarement payante, mais qu'une intuition bien placée peut apporter une grande fortune en un instant.