Un Américain bat le record du monde avec sa fille en poussette

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Un Américain bat le record du monde avec sa fille en poussette

Steven Biebelhausen, médecin américain et ancien athlète, a parcouru un mile en 4 minutes et 17 secondes avec sa fille Blake dans une poussette de course spéciale.

Ce résultat a été enregistré lors de l'épreuve « Stroller Mile » de la compétition Guardian Mile, qui s'est tenue à Cleveland le 8 août. Il a couru avec sa fille sur le Hope Memorial Bridge.

La performance de Biebelhausen n'a pas encore été officiellement homologuée comme record du monde. Cependant, elle est près de 9 secondes plus rapide que le temps de 4 minutes et 26,29 secondes établi par Silas Frans en 2025.

Selon Steven, il s'est entraîné tout l'été à courir avec sa fille. Pendant la course, Blake a soutenu son père et a semblé ravie par les applaudissements des spectateurs.

Un Américain bat le record du monde avec sa fille en poussette

Plus important encore, pour Biebelhausen, il ne s'agissait pas seulement d'un test de vitesse. Il a décrit la course comme un moment précieux passé avec sa fille.

Si le Guinness World Records valide officiellement ce résultat, Steven Biebelhausen deviendra l'homme le plus rapide à avoir parcouru un mile avec un enfant en poussette.

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