Un Américain bat le record du monde avec sa fille en poussette

Steven Biebelhausen, médecin américain et ancien athlète, a parcouru un mile en 4 minutes et 17 secondes avec sa fille Blake dans une poussette de course spéciale.

Ce résultat a été enregistré lors de l'épreuve « Stroller Mile » de la compétition Guardian Mile, qui s'est tenue à Cleveland le 8 août. Il a couru avec sa fille sur le Hope Memorial Bridge.

La performance de Biebelhausen n'a pas encore été officiellement homologuée comme record du monde. Cependant, elle est près de 9 secondes plus rapide que le temps de 4 minutes et 26,29 secondes établi par Silas Frans en 2025.

Selon Steven, il s'est entraîné tout l'été à courir avec sa fille. Pendant la course, Blake a soutenu son père et a semblé ravie par les applaudissements des spectateurs.

Plus important encore, pour Biebelhausen, il ne s'agissait pas seulement d'un test de vitesse. Il a décrit la course comme un moment précieux passé avec sa fille.

Si le Guinness World Records valide officiellement ce résultat, Steven Biebelhausen deviendra l'homme le plus rapide à avoir parcouru un mile avec un enfant en poussette.