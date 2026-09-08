Le nouveau smartphone HMD Key 2 de HMD a été divulgué avant son annonce officielle

La marque HMD se prépare à présenter son nouvel appareil d'entrée de gamme, le smartphone HMD Key 2. Toutes les spécifications techniques et les informations concernant ce gadget, qui n'a pas encore été officiellement dévoilé, ont fuité sur Internet. Selon la publication ixbt.com, le futur appareil sera en réalité une version rebadgée du modèle HMD Arc 2 développé précédemment et sera commercialisé comme une solution abordable destinée aux tâches quotidiennes simples. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Selon les informations diffusées, le smartphone sera équipé d'un écran IPS LCD de 6,52 pouces. L'écran prend en charge une résolution HD+ ainsi qu'un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Pour le choix des clients, le design du boîtier devrait être proposé en deux couleurs principales : noir et vert. Bien que cet appareil, au design simple et pratique, soit annoncé pour la première fois, ses capacités de base sont destinées aux utilisateurs du segment économique.

Le matériel de l'appareil repose sur un processeur Unisoc SC9863A aux performances modérées. Pour assurer la vitesse de fonctionnement, le smartphone sera doté de 3 ou 4 Go de RAM et de modules de stockage interne de 32 ou 64 Go. Il est également annoncé qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 4 Go de RAM virtuelle pour étendre les capacités du système.

Appareil photo, batterie et logiciel

En termes de capacités photographiques, le panneau principal du HMD Key 2 sera équipé d'un capteur principal de 13 MP et d'un module auxiliaire de 0,3 MP. Sur le panneau avant, on trouve une caméra de 5 MP pour les selfies et les appels vidéo, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins quotidiens simples.

L'un des points forts du smartphone est sa réserve d'énergie, l'appareil étant équipé d'une batterie de 5000 mAh. Cependant, afin de maintenir un coût bas, la technologie de charge rapide n'est pas prévue ici — la puissance de charge maximale est de seulement 10 W. Côté logiciel, le système d'exploitation Android 14 Go, allégé et spécialement conçu pour les appareils aux ressources limitées, sera installé.

La précision de ces fuites a été confirmée par des initiés, notamment la source sous le pseudonyme smashx_60, qui avait déjà fourni des informations fiables sur les derniers smartphones et téléphones à touches comme le HMD Icon Flip 1. Pour l'instant, le fabricant n'a pas encore révélé la date de présentation officielle ni la politique tarifaire du nouveau modèle.