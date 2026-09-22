L'équinoxe d'automne approche : les nuits commencent à s'allonger à partir du 23 septembre

Un tournant astronomique majeur se produit dans la nature : le 23 septembre, le Soleil traverse le plan de l'équateur et l'automne astronomique commence dans l'hémisphère nord. Dès lors, les jours raccourcissent et les nuits s'allongent progressivement.

Beaucoup pensent que le 22 septembre est le « jour de l'équinoxe ». Cependant, en 2026, l'équinoxe d'automne aura lieu à Tachkent le 23 septembre à 05h05 précises. À cet instant exact, le centre du Soleil traverse le plan de l'équateur terrestre.

Que signifie « équinoxe » ?

Le terme « équinoxe » vient du latin aequus — « égal » et nox — « nuit ».

L'équinoxe se produit deux fois par an, en mars et en septembre. En mars, c'est l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, et en septembre, l'équinoxe d'automne.

Lors de l'équinoxe d'automne, le Soleil traverse l'équateur céleste du nord vers le sud. Par la suite, dans l'hémisphère nord, le Soleil suit une trajectoire de plus en plus basse dans le ciel et la durée du jour diminue.

Pourquoi le jour et la nuit ne durent-ils pas exactement 12 heures ?

Le terme « équinoxe » ne signifie pas que le jour et la nuit durent exactement 12 heures chacun.

En réalité, en raison de la réfraction atmosphérique et du fait que le lever et le coucher du soleil sont calculés sur le bord supérieur du disque solaire et non sur son centre, la durée du jour est légèrement supérieure à 12 heures dans la plupart des endroits.

Par exemple, le 22 septembre à Tachkent, la durée du jour sera d'environ 12 heures et 11 minutes. À partir du 23 septembre, la durée du jour commencera à diminuer à nouveau.

Qu'est-ce qui change à partir de demain ?

Après l'équinoxe d'automne, les jours continuent de raccourcir et les nuits de s'allonger dans l'hémisphère nord.

À Tachkent, le 22 septembre, le Soleil se lève vers 06h10 et se couche à 18h20. Le 23 septembre, la durée du jour tombe à environ 12 heures et 8 minutes. Dans les jours qui suivent, cet écart continuera de se creuser.

Ce processus se poursuivra jusqu'au solstice d'hiver en décembre. Après cela, les jours recommenceront progressivement à s'allonger.

Le début astronomique d'un grand changement dans la nature

L'équinoxe n'est pas juste une date sur le calendrier. C'est un phénomène astronomique important lié au mouvement de la Terre autour du Soleil et à l'inclinaison de l'axe de notre planète.

C'est pourquoi le 23 septembre 2026 est considéré comme le point de départ de l'automne astronomique pour l'hémisphère nord .

Ainsi, aujourd'hui est la veille de l'équinoxe. Dès demain matin, une autre loi familière de la nature se manifestera : les jours raccourcissent et les nuits commencent à s'allonger.