Le poisson aux lèvres rouges : il ne nage pas, il « marche » au fond de la mer

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Le poisson aux lèvres rouges : il ne nage pas, il « marche » au fond de la mer

Le poisson-chauve-souris à lèvres roses, qui attire l'attention par son apparence étrange, à savoir Ogcocephalus porrectus possède comme l'un de ses traits les plus distinctifs une bouche rouge vif ressemblant à des lèvres humaines. Il est généralement petit et, selon FishBase, sa longueur maximale enregistrée est de 13,9 centimètres. Sa durée de vie reste encore inconnue.

Cependant, l'aspect le plus fascinant de ce poisson n'est pas son apparence, mais sa façon de se déplacer. Le poisson-chauve-souris à lèvres roses n'est pas adapté à la nage active sur de longues distances. Il utilise ses nageoires pectorales et pelviennes comme des pattes pour « marcher » sur le fond marin.

Cette espèce se trouve dans l'est de l'océan Pacifique, principalement autour de l'île Cocos, près du Costa Rica. Il vit sur le fond marin, généralement à des profondeurs de 35 à 150 mètres.

Le poisson-chauve-souris à lèvres rouges se tient sur le sable du fond marin.

Sur la tête du poisson se trouve une structure spéciale appelée illicium qui aide à attirer les proies. Elle agit comme une sorte de « canne à pêche » pour attirer les petites proies vers le poisson.

Grâce à ses lèvres rouges et ses nageoires semblables à des pattes, ce poisson inhabituel est considéré comme l'une des créatures les plus étranges du monde marin.

Le poisson-chauve-souris à lèvres rouges est montré sous différents angles.
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