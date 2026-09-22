Collision entre un cargo et un navire de pêche dans le détroit de Singapour

Le 17 septembre, dans le détroit de Singapour, le cargo First Margaux, battant pavillon panaméen, est entré en collision avec le navire de pêche chinois Luqing Yuanyu 108. L'incident s'est produit alors que les navires naviguaient vers l'ouest en direction du détroit de Malacca, selon Baird Maritime.

Selon les informations, le First Margaux, long de 229 mètres, naviguait plus rapidement que le navire de pêche et, lors d'une manœuvre de dépassement, a percuté l'arrière droit du Luqing Yuanyu 108. Sous le choc, le petit navire a basculé sur le côté et a commencé à prendre l'eau.

Malgré cela, le Luqing Yuanyu 108 est resté à flot et a pu naviguer par ses propres moyens jusqu'au port le plus proche après la collision. Aucune victime ni blessé n'a été signalé parmi les équipages des deux navires pour le moment.

La vidéo de l'incident montre l'équipage du navire de pêche réagissant avec inquiétude au moment de la collision, alors que l'eau s'infiltrait dans la partie inférieure du navire.

La cause exacte de la collision et la responsabilité des parties n'ont pas encore été officiellement déterminées.