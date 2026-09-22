De l'ADN de porc détecté dans des saucisses vendues comme « Halal » au Tatarstan

Au Tatarstan, Une saucisse cuite vendue sous le label « Halal » a été soumise à des tests en laboratoire, révélant la présence de traces d'ADN animal inattendues. Le produit aurait été fabriqué par le combinat de viande et de conserves d'Elabouga.

L'échantillon de saucisse cuite « à base de bœuf » analysé contenait de l'ADN de porc, de dinde et de cheval.

Curieusement, aucun de ces animaux n'était mentionné sur l'étiquette du produit.

La question principale reste de savoir comment de l'ADN de porc a pu être détecté dans un produit certifié « Halal ». Pour l'instant, la cause exacte de la présence de ces traces d'ADN n'a pas été officiellement établie.

Les experts indiquent que l'une des causes probables pourrait être l'utilisation des mêmes équipements pour différents produits lors du processus de fabrication ou un non-respect des normes sanitaires.

Les espèces animales détectées ne figurent pas sur l'étiquette. Par conséquent, les résultats du laboratoire soulèvent des questions supplémentaires sur la composition et l'étiquetage du produit.

Pour l'heure, aucune conclusion définitive n'a été rendue sur la manière dont l'ADN s'est retrouvé dans le produit ni sur les responsables.