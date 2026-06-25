Premier cas d'Ebola hors Afrique depuis le début de l'épidémie

Le premier cas d'infection hors d'Afrique depuis le début de l'épidémie actuelle d'Ebola a été enregistré en France.

Selon le ministère français de la Santé, le virus a été détecté chez un médecin revenant d'une mission humanitaire en République démocratique du Congo. Il a été hospitalisé et placé en isolement selon des mesures de sécurité strictes. L'état du patient est jugé stable.

Les services sanitaires identifient les personnes ayant été en contact avec le médecin. Elles seront placées en quarantaine à domicile pendant 21 jours.

Les experts ont indiqué que c'est la souche « Bundibugyo » qui circule actuellement. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique contre celle-ci.

En République démocratique du Congo, près de 1 100 cas et environ 280 décès ont été enregistrés. En Ouganda, 20 cas et deux décès ont été signalés.