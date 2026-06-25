Premier cas d'Ebola hors Afrique depuis le début de l'épidémie

·4·Monde
Premier cas d'Ebola hors Afrique depuis le début de l'épidémie

Le premier cas d'infection hors d'Afrique depuis le début de l'épidémie actuelle d'Ebola a été enregistré en France.

Selon le ministère français de la Santé, le virus a été détecté chez un médecin revenant d'une mission humanitaire en République démocratique du Congo. Il a été hospitalisé et placé en isolement selon des mesures de sécurité strictes. L'état du patient est jugé stable.

Les services sanitaires identifient les personnes ayant été en contact avec le médecin. Elles seront placées en quarantaine à domicile pendant 21 jours.

Les experts ont indiqué que c'est la souche « Bundibugyo » qui circule actuellement. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique contre celle-ci.

En République démocratique du Congo, près de 1 100 cas et environ 280 décès ont été enregistrés. En Ouganda, 20 cas et deux décès ont été signalés.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un dragon géant apparaît dans le ciel de LondresUn dragon géant apparaît dans le ciel de LondresAujourd'hui, 16:00Une caméra de surveillance filme un vol insoliteUne caméra de surveillance filme un vol insoliteAujourd'hui, 14:26Proposition d'une commission de 3 % sur les transferts de fonds des migrants en RussieProposition d'une commission de 3 % sur les transferts de fonds des migrants en RussieAujourd'hui, 14:10Peut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciairePeut-on détecter la « méchanceté » dans le cerveau ? Un débat judiciaireAujourd'hui, 13:51Trois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiquesTrois sœurs dont l'âge total est de 316 ans étonnent les scientifiquesAujourd'hui, 13:32Une femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vieUne femme luttant pour les disparus condamnée à la prison à vieAujourd'hui, 13:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense