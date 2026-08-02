Un alpiniste célèbre ayant gravi les 14 sommets périt dans une avalanche

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Un alpiniste célèbre ayant gravi les 14 sommets périt dans une avalanche

Nirmal Purja, célèbre alpiniste népalais qui a gravi les 14 plus hauts sommets du monde en un temps record au Pakistan, a perdu la vie à la suite d'une avalanche survenue sur le mont Broad Peak. Neuf autres participants de l'expédition ont également péri dans la tragédie.

De Elite Exped , la société d'expédition, a officiellement confirmé son décès le 2 août. Le communiqué indique que la forte avalanche survenue au Broad Peak a eu des conséquences tragiques pour l'ensemble du groupe.

Il est rapporté que Nirmal Purja, âgé de 43 ans, menait un groupe de 10 personnes vers le sommet du Broad Peak à 8 051 mètres d'altitude lorsque l'avalanche s'est produite le 31 juillet. Après l'incident, les alpinistes étaient considérés comme disparus.

Les secouristes ont mené des opérations de recherche pendant plusieurs jours. Cependant, le mauvais temps, les vents violents et la complexité de la région montagneuse ont considérablement compliqué l'opération. Il a ensuite été révélé que parmi les victimes se trouvaient également le Népalais Pur Bahadur Gurung, l'Américaine Mallory Geys et l'Omanaise Nadhira al-Harsiy.

Nirmal Purja est devenu célèbre dans le monde entier en 2019. Il avait établi un record du monde en gravissant les 14 sommets de plus de 8 000 mètres sur Terre en seulement 189 jours. Cet immense exploit a ensuite été immortalisé par Netflix dans le film « 14 Peaks: Nothing Is Impossible » documentaire qui l'a fait connaître à un plus large public.

Les experts considèrent le Broad Peak comme l'une des montagnes les plus dangereuses et techniquement complexes du Pakistan. L'altitude, le climat rude et les avalanches imprévisibles mettent toujours les expéditions ici en grand danger.

Le gouvernement népalais et la communauté de l'alpinisme ont qualifié la mort de Nirmal Purja d'immense perte. Il est souligné que son courage, ses records et sa contribution au développement des sports de montagne resteront gravés dans les mémoires pendant de nombreuses années.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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