Des toilettes à ouverture automatique après 10 minutes apparaissent à New York

Dans le cadre d'un projet de 4 millions de dollars, la ville de New York a commencé l'installation de 17 toilettes publiques modernes. Elles sont situées dans des zones fréquentées et des espaces publics des cinq arrondissements de la ville.

Les toilettes sont gratuites et ouvertes tous les jours de 07h00 à 22h00. Pour y accéder, il est possible de scanner un code QR, d'utiliser une application dédiée ou d'ouvrir la porte par téléphone.

La particularité de ces installations est que la durée d'utilisation est limitée à 10 minutes. Selon les informations officielles, après 10 minutes, un signal lumineux et sonore se déclenche et la porte s'ouvre automatiquement.

Les utilisateurs sont avertis avant l'expiration du temps imparti. Plus précisément, ils reçoivent une notification à cinq minutes pour signaler que la moitié du temps est écoulée, et à huit minutes pour indiquer que le temps touche à sa fin.

L'administration municipale vise à garantir que le plus grand nombre de personnes possible puisse utiliser ces toilettes publiques grâce à ce système. Les installations sont équipées pour les personnes handicapées, disposent d'un système d'accès sans contact, d'un lavabo, d'une table à langer et d'un système de climatisation.

L'installation des 17 toilettes a débuté mi-septembre 2026 et devrait se terminer fin octobre.