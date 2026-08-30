Trois jeunes filles se sont perdues à plus de 4 000 mètres d'altitude dans les montagnes d'Almaty

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Trois jeunes filles se sont perdues à plus de 4 000 mètres d'altitude dans les montagnes d'Almaty

Trois jeunes filles ont eu besoin de l'aide des secouristes dans les montagnes d'Almaty après avoir été incapables de descendre seules du pic Satpayev. C'est ce qu'a rapporté NUR.KZ en se basant sur les informations du ministère des Situations d'urgence du Kazakhstan.

Les secouristes du Centre de surveillance et de réponse opérationnelle de la ville d'Almaty ont porté secours aux trois jeunes filles.

Il s'est avéré que les randonneuses se sont perdues à 4 317 mètres d'altitude alors qu'elles descendaient du pic Satpayev, à cause de la tombée de la nuit. Elles ne pouvaient donc plus poursuivre leur chemin par leurs propres moyens.

« Des informations sur la localisation du groupe ont été transmises aux secouristes. Grâce aux données de géolocalisation, les spécialistes ont rapidement déterminé les coordonnées exactes des jeunes filles et se sont dirigés vers elles. Les secouristes ont retrouvé les randonneuses, puis les ont escortées en toute sécurité jusqu'à la barrière de la base touristique « Edelweiss » », indique le communiqué du ministère.

Heureusement, les jeunes filles n'ont pas eu besoin d'assistance médicale.

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Charos
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