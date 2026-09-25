Samsung retire également ses moniteurs du marché chinois

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Samsung retire également ses moniteurs du marché chinois

Le géant technologique sud-coréen Samsung a entamé la phase finale de la vente de ses moniteurs sur le continent chinois. Selon ixbt.com, le nettoyage des entrepôts et des réseaux de distribution, ainsi que la vente des stocks restants, devraient être entièrement achevés d'ici fin novembre 2026. Cette décision est la suite logique de la stratégie de l'entreprise visant à se retirer progressivement du marché de l'électronique grand public en Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, les distributeurs nationaux et les partenaires commerciaux ont déjà cessé de fournir les moniteurs Samsung. Actuellement, l'entreprise procède à l'inventaire des produits restants et prépare les compensations appropriées pour les partenaires en fonction du volume des invendus. Ces changements interviennent dans un contexte de concurrence accrue sur le marché de consommation chinois.

Stratégie d'abandon de l'électronique grand public

Le 6 mai de cette année, Samsung (China) Investment a officiellement annoncé l'arrêt de la vente de téléviseurs, moniteurs, écrans commerciaux, climatiseurs, réfrigérateurs, lave-linge, projecteurs, systèmes audio et autres appareils électroménagers en Chine. Par la suite, il a été décidé que seule la vente de Samsung smartphones resterait sur le marché chinois sous le nom de la marque.

Il est intéressant de noter que la division des moniteurs était considérée comme l'un des secteurs les plus performants de l'activité grand public de Samsung en Chine. Cependant, en raison de sa structure organisationnelle intégrée aux autres catégories d'électronique grand public dont l'entreprise a décidé de se séparer, elle a été incluse dans le processus de fermeture.

Évolutions du marché et garanties de service

Les livraisons ne se sont pas arrêtées immédiatement après l'annonce officielle. En mai, le distributeur chinois Hanlinhui avait encore réussi à ajouter 15 nouveaux modèles de moniteurs à son assortiment. Cependant, le 23 juin, Samsung a fermé son compte officiel d'électronique grand public sur le réseau social WeChat, marquant une étape importante confirmant le retrait réel de l'activité.

Les représentants de l'entreprise ont souligné que, conformément à la législation chinoise, la garantie et le service après-vente pour les appareils précédemment achetés seront maintenus dans leur intégralité. Aucune obligation de service envers les clients ne sera violée et tous les contrats seront honorés.

Une histoire qui dure depuis 1992

Samsung est présent sur le marché chinois depuis 1992. Cependant, au cours des deux dernières décennies, la position de l'entreprise dans ce pays a considérablement diminué face au renforcement rapide des fabricants locaux. La domination des marques chinoises sur le marché de l'électroménager a contraint le géant coréen à modifier sa stratégie.

Selon des sources, après une restructuration à grande échelle, Samsung prévoit de maintenir sa présence complète en Chine uniquement dans deux domaines principaux : les smartphones et les puces mémoire (memory). Les autres secteurs de l'électronique grand public sont progressivement fermés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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