Le Service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire, Rosselkhoznadzor, a interdit l'importation de pommes de terre, d'aubergines, de pommes, de poires, de coings et de fruits secs en provenance d'Arménie à partir du 3 juin 2026. C'est ce qu'a rapporté Meduza.

Le transit de ces produits via la Russie vers les pays de l'UEEA a également été restreint. Les restrictions sont imposées pour une durée indéterminée et resteront en vigueur jusqu'à ce qu'un mécanisme garantissant la sécurité des produits soit mis en place.

Rosselkhoznadzor a souligné qu'il existe des problèmes liés au contrôle des produits agricoles en Arménie.

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré que les exportateurs et les producteurs bénéficieraient d'un soutien de l'État et d'une aide pour trouver de nouveaux marchés.

Il convient de noter que la Russie avait déjà interdit l'importation de fleurs, d'eau minérale, de légumes, d'herbes aromatiques, de pêches, de fraises et de poisson en provenance d'Arménie. Ces décisions interviennent dans un contexte de rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne et à l'approche des élections législatives dans le pays.