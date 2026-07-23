Un réfrigérateur unique pour humains créé au Japon

Au Japon, un appareil unique conçu pour rafraîchir les personnes en peu de temps Do Hiemon Box a été développé. Japan Today rapporte que cette cabine, dont l'apparence rappelle un réfrigérateur, est destinée à une seule personne et a été créée par l'entreprise SDRS .

La température à l'intérieur de l'appareil est maintenue à 15 degrés Celsius. Une fois assis, de l'air refroidi à environ 5 degrés est dirigé vers la tête, le cou et les épaules. Selon l'entreprise, une personne se sent nettement rafraîchie en cinq minutes, et après 10 minutes, la température corporelle baisse, atténuant les signes d'épuisement dus à la chaleur.

Do Hiemon Box est particulièrement destiné aux travailleurs sur les chantiers, dans les usines, les entrepôts et en plein air. Il dispose de trois modes de flux d'air et de refroidissement. Pour éviter un refroidissement excessif, l'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes. De plus, il est équipé de roues pour être facilement déplacé. L'appareil fonctionne sur secteur et consomme environ deux fois moins d'énergie qu'un climatiseur portable.

Actuellement, Do Hiemon Box est commercialisé au Japon via des distributeurs d'équipements industriels. Son modèle standard est fixé à 1,5 million de yens (environ 9 200 dollars).

Cette invention a été présentée dans le contexte de la chaleur anormale observée au Japon. Dans le pays, les jours atteignant 40 degrés sont appelés « kokushobi » (« jour de chaleur impitoyable »), et les jours où la température dépasse 35 degrés sont appelés « moshobi » (« jour de chaleur extrême »). Le 21 juillet, le phénomène « moshobi » a été enregistré dans près de 300 des 914 points d'observation, « moshobi » et à Tokyo, il a été recommandé aux hommes de venir travailler en short.