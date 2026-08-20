Des dizaines de poissons ressemblant à des serpents se répandent dans un métro depuis un seau

Un trajet ordinaire en métro s’est transformé en scène inattendue à Nankin, en Chine. Le 17 août, des récipients en plastique contenant des poissons vivants ressemblant à des anguilles se sont renversés dans un train de la ligne 2.

Des dizaines de poissons se sont alors répandus sur le sol de la rame et ont commencé à se déplacer dans toutes les directions. Les passagers témoins de la scène sont restés stupéfaits, tandis que certains se sont mis à attraper les poissons qui tentaient de s’échapper.

Dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des passagers saisir à la main les poissons qui glissent sur le sol avant de les remettre dans les récipients. Cependant, certains s’étaient introduits dans les espaces étroits sous les sièges, ce qui compliquait leur capture. Source de l’information — Times of India

Fait intéressant, de nombreux internautes ayant vu les vidéos ont pensé que ces créatures étaient des serpents. En réalité, il s’agissait de poissons de riz à l’apparence serpentiforme, et non de serpents . Leur corps long et glissant ressemblait à celui d’un serpent, rendant la scène encore plus effrayante dans la rame.

Pendant l’incident, les passagers ont tenté de ramasser les poissons qui s’étaient échappés. Certaines créatures se sont toutefois cachées sous les sièges, compliquant leur capture.

Après la diffusion des vidéos de l’incident sur Internet, une question a particulièrement intrigué les internautes : comment avait-on pu autoriser le transport de telles créatures vivantes dans le métro ?

Selon les informations disponibles, le transport de produits aquatiques vivants dans le métro est possible en Chine sous certaines conditions. L’une des principales exigences est de les transporter dans un récipient étanche et hermétiquement fermé.