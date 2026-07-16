La cruauté dans un ascenseur a changé la vie d'un enfant autiste

Un incident tragique survenu à Bakou, en Azerbaïdjan, a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Une vidéo capturée par des caméras de surveillance montre un homme inconnu traitant brutalement un enfant autiste de 11 ans.

Sur les images, on voit l'homme pousser violemment l'enfant à deux reprises alors qu'il tentait d'entrer dans l'ascenseur, avant de le rejeter dehors par la force lors d'une troisième tentative. La vidéo est devenue virale en peu de temps, provoquant l'indignation du public.

La mère de l'enfant a déclaré que son fils avait subi un grave traumatisme psychologique après l'incident. Selon elle, l'enfant de 11 ans a cessé de parler complètement et suit actuellement un processus de rééducation sous la surveillance de spécialistes.

À la suite des recherches menées par les forces de l'ordre, l'homme de 29 ans suspecté dans cette affaire a été arrêté. Une enquête est actuellement en cours.

Cet incident a remis à l'ordre du jour les discussions sur la nécessité de traiter les enfants handicapés avec compassion et respect sur les réseaux sociaux.