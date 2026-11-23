Un homme nommé Zakariya, dans l'intention de visiter la sainte Kaaba, est parti de France vers l'Arabie saouditeà pied. Au lieu d'utiliser des moyens de transport habituels, il a choisi de parcourir ce long et difficile voyage avec ses propres pas.

Selon les informations, Zakariya est en route depuis sept mois. Il traverse diverses régions et parcourt une longue distance à pied. Tout au long du voyage, la patience et la détermination sont aussi importantes que l'endurance physique.