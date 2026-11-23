Zakariya, qui marche depuis sept mois pour se rendre à la Kaaba, attire l'attention de tous sur les réseaux sociaux !
Un homme nommé Zakariya, dans l'intention de visiter la sainte Kaaba, est parti de France vers l'Arabie saouditeà pied. Au lieu d'utiliser des moyens de transport habituels, il a choisi de parcourir ce long et difficile voyage avec ses propres pas.
Selon les informations, Zakariya est en route depuis sept mois. Il traverse diverses régions et parcourt une longue distance à pied. Tout au long du voyage, la patience et la détermination sont aussi importantes que l'endurance physique.
Le voyageur prévoit qu'il lui faudra encore environ 20 jours pour atteindre les lieux saints. S'il arrive à destination dans les délais prévus, son long périple entamé en France prendra fin.
Aujourd'hui, parcourir à pied une distance qui prend quelques heures ou quelques jours en avion ou en voiture demande un grand courage. Cette décision de Zakariya témoigne de son désir de visiter la Kaaba et de sa loyauté envers son objectif.
Aucune information détaillée n'a encore été fournie sur son itinéraire, la distance exacte parcourue et les difficultés rencontrées en chemin.
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