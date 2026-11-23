Un nouveau pas important est franchi pour améliorer le système de détection des jeunes talents et leur progression vers le niveau professionnel dans le football ouzbek. Des experts de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) visitent l'une des académies de football les plus célèbres au monde, le FC Barcelone, pour étudier l'expérience espagnole en matière de formation des jeunes joueurs et d'éducation des entraîneurs.

Les experts de l'UFA à l'académie du FC Barcelone

Des spécialistes des départements de développement du football des jeunes et de la formation des entraîneurs de l'Association de football d'Ouzbékistan sont en visite à l'académie du club de football espagnol FC Barcelone. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de l'UFA.

L'objectif principal de cette visite est d'étudier de près les activités de l'académie, de se familiariser avec les approches modernes utilisées dans la formation des jeunes joueurs et d'acquérir les meilleures pratiques en matière de perfectionnement des entraîneurs.

Par ailleurs, durant la visite, l'accent est mis sur l'échange d'expériences entre les deux parties et sur l'étude de méthodes contribuant au développement du système d'éducation footballistique.

Le système de formation des jeunes joueurs du FC Barcelone est à l'étude

Au cours des réunions, les processus de planification et d'organisation des entraînements pour les différentes catégories d'âge sont examinés en détail.

Une attention particulière est accordée au suivi régulier du développement individuel des jeunes sportifs, à l'évaluation de leurs talents et capacités, ainsi qu'aux méthodes de travail personnalisé avec chaque joueur.

Les méthodes de travail des entraîneurs, leurs approches lors des séances d'entraînement et le système de préparation des joueurs au niveau professionnel font également partie des domaines importants étudiés.

Ces aspects sont des éléments clés de l'expérience de l'académie du FC Barcelone, et leur étude approfondie pourrait créer de nouvelles opportunités pour améliorer le système de football des jeunes en Ouzbékistan.

Quelle est l'importance pour le football ouzbek ?

La formation des jeunes joueurs ne se limite pas à la sélection des enfants talentueux. Dans ce processus, le système d'entraînement approprié, le plan de développement individuel et le rôle des entraîneurs qualifiés sont incomparables.

De ce point de vue, l'étude de l'expérience de l'académie du FC Barcelone par les experts de l'UFA est considérée comme essentielle pour le développement du système local d'éducation footballistique.

En adaptant les approches avancées du football espagnol au système national, il est possible d'améliorer la qualité de la formation des jeunes joueurs et le potentiel des entraîneurs. Cela pourrait servir à former une génération compétitive pour le football ouzbek à l'avenir.

Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur les accords précis ou les projets pratiques qui seront développés dans le cadre de cette visite. Cependant, un tel échange d'expériences pourrait constituer une étape importante pour le développement du football des jeunes.