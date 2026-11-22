Kyoji Horiguchi bat Asu Almabayev et défie le champion de l'UFC
Le combattant japonais Kyoji Horiguchi a battu le Kazakh Asu Almabayev à Doha et a révélé qui il souhaitait affronter ensuite. Il n'a pas caché ses ambitions pour un combat pour le titre UFC, défiant ouvertement Manel Kape et Wang.
« Le combat était ennuyeux, je m'en excuse »
Lors de l'événement UFC organisé à Doha, Kyoji Horiguchi (37-6) a affronté Asu Almabayev (24-4). Le combattant japonais a vaincu son adversaire kazakh, portant son total de victoires dans la promotion à 10.
Après le combat, Horiguchi a été interrogé sur son désir d'échanger des coups debout, alors qu'Almabayev tentait constamment d'effectuer des takedowns.
L'athlète japonais n'a pas caché ses regrets quant au manque de spectacle lors de la rencontre.
« Oui, je suis vraiment désolé. Le combat était ennuyeux et je tiens sincèrement à m'en excuser. Je serai plus fort lors de mon prochain combat et l'affrontement sera bien plus spectaculaire. Merci », a déclaré Horiguchi.
Horiguchi vise le champion de l'UFC
Au cours de l'entretien, le combattant a été interrogé sur son prochain adversaire souhaité. L'intervieweur a rassuré Horiguchi en lui disant qu'il n'avait pas à s'excuser, soulignant qu'il avait cherché à infliger des dégâts et qu'il avait remporté la victoire aujourd'hui.
Horiguchi a clairement indiqué que son prochain objectif était un combat pour le titre.
« Bien sûr, je veux combattre le champion. C'est pourquoi, Kape ou Wang, peu importe celui qui gagne, je vous lance un défi ! » a déclaré le combattant japonais.
Ainsi, Horiguchi s'est positionné comme prétendant face au vainqueur de l'affrontement potentiel entre Manel Kape et Wang.
Les records UFC d'Almabayev et Horiguchi ont changé
Après cette victoire, le record de Kyoji Horiguchi au sein de la promotion UFC est passé à 10-2. Asu Almabayev reste quant à lui sur un bilan de 7-2 à l'UFC.
Horiguchi vise désormais à se rapprocher d'un combat pour le titre. Son défi lancé à Kape et Wang a accru l'intérêt pour les prochaines échéances dans la catégorie des poids mouches.
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