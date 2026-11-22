Le combattant japonais Kyoji Horiguchi a battu le Kazakh Asu Almabayev à Doha et a révélé qui il souhaitait affronter ensuite. Il n'a pas caché ses ambitions pour un combat pour le titre UFC, défiant ouvertement Manel Kape et Wang.

« Le combat était ennuyeux, je m'en excuse »

Lors de l'événement UFC organisé à Doha, Kyoji Horiguchi (37-6) a affronté Asu Almabayev (24-4). Le combattant japonais a vaincu son adversaire kazakh, portant son total de victoires dans la promotion à 10.

Après le combat, Horiguchi a été interrogé sur son désir d'échanger des coups debout, alors qu'Almabayev tentait constamment d'effectuer des takedowns.

L'athlète japonais n'a pas caché ses regrets quant au manque de spectacle lors de la rencontre.