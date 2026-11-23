L'Australie possède une tradition fascinante qui apporte une touche unique aux défilés de mode. Dans le cadre du célèbre « Royal Easter Show » (Salon royal de Pâques), organisé depuis plusieurs décennies à Sydney, un défilé de mode inhabituel mettant en scène des canards est organisé.

Lors de cet événement appelé « Pied Piper Duck Show », ce ne sont pas des mannequins qui montent sur le podium, mais de vrais canards. Des tenues colorées, des robes élégantes et divers couvre-chefs spécialement conçus pour eux sont présentés au public. On peut même y croiser des canards vêtus de petites robes de mariée.

L'agriculteur australien Brian Harrington a grandement contribué à faire de ce spectacle une tradition unique. Il a organisé l'événement pendant de nombreuses années et a collaboré avec un couturier pour créer différents styles pour les canards.

Ce défilé insolite apporte de la bonne humeur aux visiteurs de l'exposition et transforme de simples canards en véritables stars des podiums. Cela prouve que même des idées inhabituelles et amusantes peuvent devenir des traditions bien-aimées au fil des ans.