L'intérêt du grand maître Javokhir Sindarov pour les jeux vidéo sous les projecteurs
Le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov a attiré l'attention non seulement pour ses succès sur l'échiquier, mais aussi pour sa passion pour les jeux vidéo. Il a dévoilé son inventaire personnel dans Counter-Strike, surprenant ses fans avec des objets de grande valeur.
Le joueur d'échecs a confié qu'après chaque victoire en tournoi, il s'offre des objets de jeu précieux, appelés « skins ». Son inventaire contient actuellement des couteaux et d'autres objets rares d'une valeur totale d'environ 15 000 dollars.
La collection de Javokhir comprend 9 paires de gants et 11 couteaux. Ces objets se distinguent dans Counter-Strike non seulement par leur esthétique, mais aussi par leur prix élevé sur le marché.
Le grand maître n'a pas non plus négligé ses compétences en jeu. Il estime son niveau sur Counter-Strike à environ 2100 ELO. Ainsi, Javokhir Sindarov célèbre ses victoires en tournoi non seulement par ses résultats aux échecs, mais aussi par sa précieuse collection de jeux.
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