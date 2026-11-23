Le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov a attiré l'attention non seulement pour ses succès sur l'échiquier, mais aussi pour sa passion pour les jeux vidéo. Il a dévoilé son inventaire personnel dans Counter-Strike, surprenant ses fans avec des objets de grande valeur.

Le joueur d'échecs a confié qu'après chaque victoire en tournoi, il s'offre des objets de jeu précieux, appelés « skins ». Son inventaire contient actuellement des couteaux et d'autres objets rares d'une valeur totale d'environ 15 000 dollars.