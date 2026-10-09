L'Iran annonce avoir multiplié par 2,5 sa production d'armes

L'Iran dispose d'une capacité de production d'armes suffisante pour répondre aux besoins d'opérations militaires prolongées. C'est ce qu'a déclaré Reza Talaiy-Nik, porte-parole du ministère de la Défense du pays, lors d'une interview à la télévision d'État.

Selon lui, le volume de production d'armes en Iran a été multiplié par 2,5 au cours des actions militaires contre les États-Unis. Le pays a également préparé à l'avance des sites de production de réserve pour garantir la continuité de la fabrication de produits militaires.

Talaiy-Nik a souligné que près de 9 000 entreprises ont été volontairement impliquées dans le processus de production de matériel militaire. Par ce biais, l'Iran cherche à accroître les capacités de production de son industrie de défense.

Il a noté que les experts du ministère de la Défense collaborent avec les systèmes de missiles, les drones, ainsi que les forces navales et aériennes. L'accent est mis sur la modernisation des armes et du matériel militaire basée sur l'expérience au combat, ainsi que sur le développement de mesures contre les nouvelles menaces.

Le porte-parole du ministère iranien de la Défense a déclaré que le pays considère comme une priorité la satisfaction des besoins de sa propre armée. Parallèlement, l'exportation des produits de défense excédentaires est également prévue.

Selon la déclaration de la partie iranienne, l'expansion de l'industrie militaire du pays vise à maintenir l'approvisionnement en armes dans des conditions de guerre prolongée.