Le combattant kazakh de l'UFC, Asu Almabayev, s'est exprimé pour la première fois en détail après sa défaite face à Kyoji Horiguchi. Il n'a pas caché sa déception d'avoir été stoppé à un pas d'un combat pour le titre, tout en répondant fermement à ceux qui tentent de profiter de son revers pour se faire un nom. « Stoppé à un pas du titre » Le combattant kazakh de l'UFC, Asu Almabayev, a admis avoir très mal vécu sa défaite contre Kyoji Horiguchi. L'athlète a souligné que des mois d'entraînement, le travail acharné et une défaite juste avant un combat pour le titre constituent un coup dur pour tout combattant. Almabayev a exprimé sa gratitude envers tous les fans qui l'ont soutenu, ont suivi son combat et ont prié pour sa victoire. Selon ses propos, l'un des sentiments les plus difficiles après une défaite est de ne pas atteindre l'objectif visé après tant d'efforts. « J'ai disputé tant de combats, je me suis entraîné sans relâche pendant des mois, j'ai transpiré — et maintenant, je suis stoppé à un pas du titre. C'est un coup dur pour n'importe quel athlète. Dans la vie, rien ne m'est donné facilement, et cet objectif ne fait pas exception », a déclaré le combattant.

Il a précisé qu'il ne chercherait pas d'excuses après cette défaite, mais qu'au contraire, il devait analyser ses lacunes et travailler dessus. Réponse à ceux qui veulent profiter de la défaite Un autre point qui a attiré l'attention d'Almabayev est la tentative de certaines personnes de tirer profit de sa défaite à des fins personnelles. Selon le combattant, il n'est pas correct de transformer la défaite d'autrui en une opportunité pour se mettre en avant. Il a invité les critiques, au lieu de simplement parler, à monter dans l'octogone et à prouver leur valeur en pratique. « Si vous êtes si forts, venez ici, atteignez le Top 5, le Top 10 ou le Top 20 et montrez ce que vous valez. Gagner en notoriété sur le dos de la défaite de quelqu'un d'autre est très honteux », a déclaré Almabayev. Ainsi, le combattant kazakh a non seulement répondu aux critiques, mais a également rappelé que la véritable compétition sportive ne se mesure pas aux paroles, mais aux résultats et au travail. Pourquoi Almabayev s'est-il cru vainqueur ? L'un des points les plus marquants de la déclaration du combattant concerne sa réaction au résultat du combat contre Horiguchi. Almabayev a affirmé qu'il pensait être en train de gagner pendant le combat. Après chaque round, ses entraîneurs dans son coin lui disaient également qu'il avait l'avantage. « Je pensais avoir gagné. Après chaque round, mon équipe me disait : “Tu es en train de gagner”. Quand la victoire a été annoncée en faveur de Horiguchi, vous avez vu vous-mêmes qu'il était aussi surpris », a déclaré l'athlète kazakh.