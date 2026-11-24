Le 23 novembre, le vol HY273 d'Uzbekistan Airways reliant Tachkent à Istanbul a été détourné vers l'aéroport de dégagement d'Ankara en raison de conditions météorologiques défavorables. Il est rapporté que l'avion a subi de fortes turbulences pendant le vol, provoquant la panique chez certains passagers qui ont commencé à prier.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent la situation à bord de la cabine. Selon les témoins, l'appareil a été fortement secoué pendant le vol, ce qui a suscité l'inquiétude parmi les passagers.

Selon Uzbekistan Airways, le vol HY273 Tachkent-Istanbul du 23 novembre a été dérouté vers l'aéroport international d'Ankara en raison de la détérioration des conditions météorologiques sur le trajet.

Par la suite, les vols ont été effectués selon un horaire modifié. Le vol HY273 a décollé d'Ankara à 23h30 heure locale pour arriver à Istanbul à 00h30, tandis que le vol HY274 a été reprogrammé pour un départ d'Istanbul à 01h40 et une arrivée à Tachkent le lendemain à 08h10.

Les turbulences peuvent survenir de manière inattendue ; il est donc recommandé de suivre les instructions de l'équipage et de garder sa ceinture de sécurité attachée.