Dans l'Égypte antique, il existait une coutume funéraire particulière. Des amulettes en forme de langue, fabriquées en or, étaient placées dans la bouche de certains défunts. Les anciens Égyptiens croyaient que ces objets aidaient la personne à pouvoir parler dans l'au-delà.

Selon le média Ölkə.az, ils croyaient qu'après la mort, l'individu devait pouvoir communiquer avec les dieux, exprimer ses pensées et s'exprimer lors du jugement dans l'au-delà. Les amulettes en forme de langue en or étaient placées dans la bouche du défunt précisément pour remplir cette fonction.

Le choix de l'or pour ces amulettes n'est pas un hasard. Dans la mythologie égyptienne antique, l'or était associé au corps des dieux et était considéré comme un symbole d'éternité et d'immortalité.

C'est pourquoi ces objets n'étaient pas de simples décorations, mais faisaient partie des croyances religieuses liées à la vie du défunt dans l'au-delà et à sa communication avec les dieux.