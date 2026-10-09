Avertissement de sécurité pour les citoyens se rendant en Arabie saoudite

En raison de l'escalade de la situation sécuritaire dans la région du Moyen-Orient, en Arabie saoudite un avertissement officiel a été émis pour les citoyens ouzbeks prévoyant de voyager ou se trouvant actuellement dans ce pays.

Dans le contexte de l'instabilité régionale, il a été signalé que des changements importants pourraient survenir dans les horaires des vols internationaux et locaux pour des raisons de sécurité aérienne.

Risque de modification des horaires de vol

Les missions diplomatiques appellent nos compatriotes, en voyage ou sur place, à se préparer aux situations suivantes :

Retards et annulations de vols : En raison des conditions aériennes tendues, les vols pourraient être retardés ou annulés par rapport à l'horaire prévu ;

Changements d'itinéraires : Certaines compagnies aériennes pourraient modifier les trajectoires des avions vers des aéroports de dégagement ou des couloirs aériens sécurisés pour garantir la sécurité des vols ;

Mesures de précaution : Il est conseillé aux citoyens de vérifier l'état de leur vol auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport et de garder leur calme.

Contact d'urgence avec les missions diplomatiques

Les missions diplomatiques en Arabie saoudite de l'Ouzbékistan sont pleinement opérationnelles pour fournir une assistance pratique aux citoyens en cas de besoin. Pour toute question problématique, vous pouvez contacter les numéros officiels suivants :

Ambassade d'Ouzbékistan à Riyad :

Téléphone : +966 11 263 52 23

Consul Shukhrat Ibragimov : +966 56 721 77 31 (Contact disponible via Telegram / WhatsApp)

Consulat général d'Ouzbékistan à Djeddah :

Téléphone : +966 12 607 72 50

Consul Azimjon Kobiljonov : +966 59 439 08 50 (Contact disponible via Telegram / WhatsApp)

Recommandations pour nos compatriotes en Arabie saoudite

Suivez les informations officielles : Fiez-vous uniquement aux informations officielles diffusées par les agences gouvernementales et les missions diplomatiques ;

Évitez les rassemblements : Pendant votre séjour en Arabie saoudite, respectez strictement les exigences de sécurité et les instructions des forces de l'ordre locales ;

Documents et communication : Gardez toujours vos documents d'identité sur vous et restez en contact permanent avec vos proches.

Des informations complémentaires seront fournies par le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Ouzbékistan en fonction de l'évolution de la situation.