Grande-Bretagne Une tentative de cambriolage a eu lieu dans la résidence rurale du prince William et de son épouse Kate Middleton, située dans le comté de Norfolk. La police a arrêté deux hommes après l'incident. Les membres de la famille royale n'étaient pas présents au moment des faits. C'est ce qu'a rapporté Reuters, en se basant sur des informations de la police locale.

Il s'agit de la résidence d'Anmer Hall, située sur le domaine de Sandringham appartenant à la famille royale. La police de Norfolk a reçu un signalement concernant une activité suspecte sur les lieux le 23 novembre, aux alentours de 18h00.

Une opération de recherche a été lancée dans la zone, mobilisant des chiens policiers, des drones et un hélicoptère du Service aérien de la police nationale. En conséquence, deux hommes ont été arrêtés sur la propriété pour suspicion de cambriolage et d'intrusion. Ils sont actuellement en garde à vue. L'enquête sur l'incident se poursuit.

Selon la police, la résidence était vide au moment de l'incident. Le prince William et Kate se trouvaient dans une autre résidence à Windsor avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le palais de Kensington a refusé de commenter les questions de sécurité.

Pour rappel, Anmer Hall est une résidence rurale de 10 chambres, offerte en cadeau de mariage à William et Kate par la défunte reine Élisabeth II en 2011. La famille utilise cette maison pendant les week-ends et les vacances. La propriété dispose également d'une piscine privée et d'un court de tennis.